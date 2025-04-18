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Министр финансов отрицает планы поднятия налогов

11:42 18.04.2025 |

Економіка

 

Министр финансов Сергей Марченко опроверг в парламенте наличие сейчас планов поднятия налогов или других планов по фискализации.

"Никаких планов по фискализации мы не планируем, поднятие расходов не предусматриваем и все будет осуществлено в условиях, предусмотренных действующим законодательством", - сказал он на "Часе правительства" в Верховной Раде в пятницу, трансляцию которой ведет народный депутат Алексей Гончаренко.

Марченко сообщил, что ближайший план - подготовка бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которая будет включать различные сценарии и является соответствующей реакцией правительства на те или иные риски фискального характера.

"Конечно, ... мы понимаем и в этом году реагируем на те риски, которые уже материализовались, и у нас есть ответ на эти вопросы. И по финансированию на 2026 год. Это не является каким-то "секретом Полишинеля" и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы мы имели ответы на любые варианты развития событий", - отметил глава Минфина.

Он добавил, что любые варианты развития событий предусматривают реакцию как военного положения, так и реакцию послевоенного состояния.

"Мы должны быть к этому готовы. Поэтому готовим сейчас соответствующие предложения", - отметил Марченко без дополнительных деталей.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Вашингтоне пройдут так называемые "Весенние встречи" Международного валютного фонда и Всемирного банка, на которых будет работать украинская делегация.

"У нас будут активные консультации с министрами финансов наших стран-партнеров, с Международным валютным фондом, с Всемирным банком, где мы обозначим наши риски, предостережения, и покажем, что ситуация требует дополнительной поддержки, над которой мы активно будем работать с премьер-министром Денисом Анатольевичем (Шмыгалем)", - сказал министр.

В рамках "Весенних встреч" состоится седьмой министерский "круглый" стол по поддержке Украины.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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