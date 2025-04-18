Фінансові новини
- |
- 18.04.25
- |
- 00:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Видатки загального фонду бюджету за I квартал зросли на 23,5% - Мінфін
23:24 17.04.2025 |
Видатки загального фонду державного бюджету за перший квартал 2025 року становили ₴855,9 мільярда, що на ₴162,7 мільярда більше порівняно з аналогічним періодом торік.
Про це повідомило Міністерство фінансів, передає Укрінформ.
Зокрема, у березні касові видатки загального фонду становили ₴317,7 мільярда.
Найбільшу частку видатків - ₴349,5 мільярда, або 40,8% - спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, що на 22,3% більше, ніж торік. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців витрачено ₴268,5 мільярда.
Субсидії та поточні трансферти підприємствам становили ₴122,4 мільярда, або 14,3% видатків. З них ₴112,9 мільярда пішли на придбання товарів для потреб Збройних сил України.
На оплату товарів і послуг витрачені ₴111,3 мільярда (13%), у тому числі ₴57,6 мільярда - для підтримки Збройних сил та інших військових формувань, а ₴36 мільярда перераховано Національною службою здоров'я на реалізацію програми медичних гарантій.
На соціальне забезпечення, зокрема виплату пенсій, допомоги, стипендій, спрямовано 158,8 млрд грн (у березні - ₴50,5 мільярда), або 18,6% від загального обсягу видатків. Це на ₴20,7 мільярда, або на 15%, більше проти аналогічного періоду торік.
Крім того, ₴58,5 мільярда, або 6,8% загального обсягу видатків, спрямовано на обслуговування державного боргу (зростання на 32,9%), а ₴38,6 мільярда, або 4,5% - на трансферти місцевим бюджетам (зростання на 6,7%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп допустив підписання «угоди про копалини» наступного тижня
|У Парижі анонсували нові переговори зі США та Україною про «завершення війни»
|У Болгарії пояснили зупинку продажу Україні реакторів: самим потрібні для дата-центрів
|Ракети до IRIS-T та дрони Vector: Німеччина передала військову допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Видатки загального фонду бюджету за I квартал зросли на 23,5% - Мінфін
|Україна перейшла до єдиного підходу в управлінні публічними інвестиціями - Мінфін
|Потужність Rheinmetall в Україні значно перевищить заплановані 150 000 снарядів на рік
|У Болгарії пояснили зупинку продажу Україні реакторів: самим потрібні для дата-центрів
|Кредитування бізнесу зростає темпами 26% на рік попри війну - Пишний
|«Sich» замінить калаш: українські військові отримають сучасну гвинтівку Bren 2
|НБУ розглядає перспективу посилення ролі євро в валютній політиці
Бізнес
|OpenAI оновлює систему оцінки ризиків для ШІ
|Мита Трампа загрожують амбіціям США конкурувати з Китаєм у створенні людиноподібних роботів
|OpenAI розробляє платформу для соціальних мереж, яка зможе конкурувати з X Ілона Маска
|Нова інтеграція Gemini та Google Фото розширює можливості пошуку зображень
|Reuters: мита Трампа зривають плани Tesla з запуску нових моделей Cybercab і Semi
|Microsoft: ШІ поки що не здатний замінити програмістів
|AMD вже отримала перші робочі 2-нм чипи Zen 6, до комерційного запуску лишаються місяці