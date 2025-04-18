Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Видатки загального фонду бюджету за I квартал зросли на 23,5% - Мінфін

23:24 17.04.2025 |

Економіка

Видатки загального фонду бюджету за I квартал зросли на 23,5% - Мінфін

 

Видатки загального фонду державного бюджету за перший квартал 2025 року становили ₴855,9 мільярда, що на ₴162,7 мільярда більше порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомило Міністерство фінансів, передає Укрінформ.

Зокрема, у березні касові видатки загального фонду становили ₴317,7 мільярда.

Найбільшу частку видатків - ₴349,5 мільярда, або 40,8% - спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, що на 22,3% більше, ніж торік. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців витрачено ₴268,5 мільярда.

Субсидії та поточні трансферти підприємствам становили ₴122,4 мільярда, або 14,3% видатків. З них ₴112,9 мільярда пішли на придбання товарів для потреб Збройних сил України.

На оплату товарів і послуг витрачені ₴111,3 мільярда (13%), у тому числі ₴57,6 мільярда - для підтримки Збройних сил та інших військових формувань, а ₴36 мільярда перераховано Національною службою здоров'я на реалізацію програми медичних гарантій.

На соціальне забезпечення, зокрема виплату пенсій, допомоги, стипендій, спрямовано 158,8 млрд грн (у березні - ₴50,5 мільярда), або 18,6% від загального обсягу видатків. Це на ₴20,7 мільярда, або на 15%, більше проти аналогічного періоду торік.

Крім того, ₴58,5 мільярда, або 6,8% загального обсягу видатків, спрямовано на обслуговування державного боргу (зростання на 32,9%), а ₴38,6 мільярда, або 4,5% - на трансферти місцевим бюджетам (зростання на 6,7%).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3825
  0,1673
 0,41
EUR
 1
 47,0043
  0,1838
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7504  0,14 0,34 41,4678  0,09 0,22
EUR 46,3500  0,24 0,53 47,2159  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3767  0,21 0,50 41,3950  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес