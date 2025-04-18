Видатки загального фонду бюджету за I квартал зросли на 23,5% - Мінфін

Видатки загального фонду державного бюджету за перший квартал 2025 року становили ₴855,9 мільярда, що на ₴162,7 мільярда більше порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомило Міністерство фінансів, передає Укрінформ.

Зокрема, у березні касові видатки загального фонду становили ₴317,7 мільярда.

Найбільшу частку видатків - ₴349,5 мільярда, або 40,8% - спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, що на 22,3% більше, ніж торік. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців витрачено ₴268,5 мільярда.

Субсидії та поточні трансферти підприємствам становили ₴122,4 мільярда, або 14,3% видатків. З них ₴112,9 мільярда пішли на придбання товарів для потреб Збройних сил України.

На оплату товарів і послуг витрачені ₴111,3 мільярда (13%), у тому числі ₴57,6 мільярда - для підтримки Збройних сил та інших військових формувань, а ₴36 мільярда перераховано Національною службою здоров'я на реалізацію програми медичних гарантій.

На соціальне забезпечення, зокрема виплату пенсій, допомоги, стипендій, спрямовано 158,8 млрд грн (у березні - ₴50,5 мільярда), або 18,6% від загального обсягу видатків. Це на ₴20,7 мільярда, або на 15%, більше проти аналогічного періоду торік.

Крім того, ₴58,5 мільярда, або 6,8% загального обсягу видатків, спрямовано на обслуговування державного боргу (зростання на 32,9%), а ₴38,6 мільярда, або 4,5% - на трансферти місцевим бюджетам (зростання на 6,7%).