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Україна перейшла до єдиного підходу в управлінні публічними інвестиціями - Мінфін

23:19 17.04.2025 |

Економіка

 

Уряд сформував єдиний системний механізм пріоритезації та відбору інвестиційних проєктів замість 18-ти різних типів фінансування інвестицій, що дозволить підвищити ефективність використання обмежених ресурсів на відбудову.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

За словами першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна, раніше в Україні існувало 18 різних типів фінансування інвестицій з різними процедурами, порядками розподілу та використання коштів, що створювало складну та неефективну систему з багатьма проблемами. Нині ж країна перейшла до єдиного підходу в управлінні публічними інвестиціями (PIM - Public investment management), який забезпечує прогнозованість та підвищує ефективність використання обмеженого фінансового ресурсу.

За його словами, для фінансування за рахунок усіх ресурсів держбюджету вже відібрано 92 проєкти з Єдиного проєктного портфеля. Це проєкти у сферах охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, транспорту, енергетики та інші.

Система управління публічними інвестиціями (PIM), що стала обов'язковою після внесення змін до бюджетного кодексу, охоплює всі проєкти, які реалізуються з використанням публічних коштів або за підтримки міжнародних партнерів.

«Ми переходимо від екстреного реагування на поточні виклики, пов'язані з повномасштабною війною, до інвестування в розвиток у різних сферах. Єдиний підхід до управління капітальними видатками дозволяє формувати бачення нашого майбутнього», - наголосив Улютін.

Крім того, передбачено інтеграцію PIM з місцевими та секторальними стратегіями розвитку, що забезпечить узгодженість пріоритетів на всіх рівнях.

Як повідомлялося, Управління публічними інвестиціями (Public investment management - PIM) є важливим компонентом системи управління публічними фінансами.

Реформа управління публічними інвестиціями, розроблена спільно з міжнародними партнерами, передбачає чітке визначення та стратегічне планування публічних інвестицій на середньострокову перспективу і їх максимальну інтеграцію у бюджетний процес; уніфіковані підходи до підготовки, оцінки та пріоритезації публічних інвестиційних проєктів незалежно від джерел та механізмів фінансування; цифровізацію процесів та створення центрів експертизи як основні інструменти для підвищення спроможності органів всіх рівнів щодо управління публічними інвестиціями.
 

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