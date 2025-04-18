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Потужність Rheinmetall в Україні значно перевищить заплановані 150 000 снарядів на рік

23:07 17.04.2025 |

Економіка

 

Потужність заводу Rheinmetall в Україні, будівництво якого мають завершити у 2026 році, значно перевищить заплановану. Про це гендиректор німецького оборонного концерну Армін Папперґер сказав в інтерв'ю Handelsblatt.

"Спочатку було заплановано виробництво 150 000 снарядів на рік, але ми суттєво збільшимо цю кількість", - сказав Папперґер.

Глава Rheinmetall згадав слова президента Володимира Зеленського, що Україна в мирний час потребує 1,5 млн артилерійських снарядів на рік.

"Наразі компанія Rheinmetall спроможна виробляти близько 750 000 снарядів. Отже, ми не можемо самостійно покрити всю потребу. Ми збільшимо наше загальне виробництво до 1,5 млн снарядів. Однак ці снаряди ми постачаємо не лише в Україну, а й інші європейські країни, насамперед Німеччину", - зазначив Папперґер.

За його словами, концерн вже запланував збільшити виробництво на заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія).

"Замість 200 000 снарядів ми зможемо виготовляти там до 350 000 артилерійських снарядів. Для цього ми інвестували в підприємство загалом близько 600 млн євро", - розповів гендиректор Rheinmetall.

Папперґер вважає, що постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus жодним чином не вплине на перебіг війни. На його думку, Україна першочергово потребує артилерійських снарядів: мовляв, тільки завдяки цьому Сили оборони можуть стримати російські окупаційні війська.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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