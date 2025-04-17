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Суд арештував ділянки найбільшого літієвого родовища в Україні
14:47 17.04.2025 |
Печерський районний суд Києва на вимогу Офісу генпрокурора арештував 51 земельну ділянку Полохівського родовища літію в Кіровоградській області. Про це йдеться в ухвалі від 7 березня 2025 року, на яку звернуло увагу видання NV.
Ділянки досліджувало ТОВ "Укрлітійвидобування" Сергія Табалова. Компанія оцінила родовище за міжнародним стандартом JORK і готувалася до видобутку літію.
Арешт відбувся в межах провадження, яке розслідується ще з 2016 року. Тоді прокуратура відкрила справу за фактом начебто незаконного отримання дозволу на видобуток літію.
Згідно з даними нещодавньої геологорозвідки запаси літію на Полохівському родовищі перевищують 760 000 тонн еквівалента карбонату літію (760 LCE kt).
Родовище, яке належить ТОВ "Укрлітійвидобування", - одне з найбільших у Європі.
Табалов вклав у дослідження Полохівського родовища понад 100 млн грн, а сумарно у розвиток - понад 300 млн грн. Ще 119 млн грн він сплатив за ліцензію. Якщо родовище повернеться державі, на нього зможуть претендувати інші бізнесмени.
Загалом в Україні розташовано чотири розвіданих літієвих родовища, два з яких - у Кіровоградській області. Полохівське біля міста Мала Виска - єдине розвідане, де власник володіє ліцензією на видобуток. Друга ділянка - "Добра" біля Добровеличківки.
Ще два родовища літію - Шевченківське (Донецька область) і "Крута Балка" (Запорізька область) - розташовані на тимчасово окупованих РФ територіях.
У лютому 2022 року Кабінет міністрів України обрав 26 ділянок стратегічних надр для залучення інвесторів. Відомості про балансові запаси літію в надрах України є державною таємницею.
Раніше Національна академія наук України оцінювала, що країна має близько 500 000 тонн літію.
Довідка
Літій - це рідкісноземельний метал, який використовують для виробництва акумуляторів для смартфонів, ноутбуків і електроавтомобілів, у хімічній та медичній промисловості, аерокосмічній галузі, ядерній і відновлювальній енергетиці.
Запаси літію вимірюють в LCЕ - Lithium Carbonate Equivalent. У 2021 році світ спожив 0,5 млн тонн LCЕ. У 2028 році прогнозують потребу, більшу ніж удесятеро - 6 млн тонн.
Близько 60% літію у світі нині переробляє Китай.
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