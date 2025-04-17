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Кожен другий українець не планує відпустки цього року - Rakuten Viber

13:37 17.04.2025 |

Економіка, Україна

Кожен другий українець не планує відпустки цього року - Rakuten Viber

 

Половина респондентів (51%) не планують відпустку в цьому році, свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.

Як зазначається, у 2024 році ця частка складала 45%. Водночас більше ніж третина опитаних братимуть відпустки: 24% хочуть відпочити з близькими чи друзями в Україні (у 2024 - 25%), а 15% - планують поїздку за кордон (у 2024 - 11%). Ще 10% планують взяти кілька вихідних протягом року (у 2024 - 19%).

Дослідження проводилося як анонімне онлайн-опитування, n>37 000. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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