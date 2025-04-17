Фінансові новини
- |
- 17.04.25
- |
- 16:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кожен другий українець не планує відпустки цього року - Rakuten Viber
Половина респондентів (51%) не планують відпустку в цьому році, свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.
Як зазначається, у 2024 році ця частка складала 45%. Водночас більше ніж третина опитаних братимуть відпустки: 24% хочуть відпочити з близькими чи друзями в Україні (у 2024 - 25%), а 15% - планують поїздку за кордон (у 2024 - 11%). Ще 10% планують взяти кілька вихідних протягом року (у 2024 - 19%).
Дослідження проводилося як анонімне онлайн-опитування, n>37 000. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ зберіг облікову ставку 15,5% річних
|Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь «Нафтогазу» $5 млрд
|Єрмак разом з Умєровим і Сибігою прилетіли в Париж для зустрічей з представниками США
|Свириденко повідомила про суттєвий прогрес в роботі по угоді із США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|НБУ підвищив прогноз рівня облікової ставки на IV кв.-2025 на 0,9 в.п.
|Суд арештував ділянки найбільшого літієвого родовища в Україні
|НБУ значно покращив прогноз щодо міжнародних резервів у 2025 році
|Ціни на нафту залишаються в плюсі, Brent торгується біля $66,5 за барель
|Зеленський підписав закон про створення національної системи кіберзахисту
|Валютний курс штовхає ціну на LPG догори
Бізнес
|OpenAI розробляє платформу для соціальних мереж, яка зможе конкурувати з X Ілона Маска
|Нова інтеграція Gemini та Google Фото розширює можливості пошуку зображень
|Reuters: мита Трампа зривають плани Tesla з запуску нових моделей Cybercab і Semi
|Microsoft: ШІ поки що не здатний замінити програмістів
|AMD вже отримала перші робочі 2-нм чипи Zen 6, до комерційного запуску лишаються місяці
|Світові продажі електромобілів зросли на 29%: рекорд у Британії, спад у Франції, Tesla в мінусі
|NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю