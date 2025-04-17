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АНАЛІТИКА

Агенція оборонних закупівель вже уклала контракти з 76 виробниками дронів

09:15 17.04.2025 |

Економіка

 

Підприємство Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" станом на сьогодні уклала контракти з 76 виробниками безпілотних літальних апаратів.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони Рустем Умєров у Фейсбуці.

"Станом на сьогодні Агенція оборонних закупівель уклала контракти з 76 виробниками БПЛА. Серед них: 36 виробників FPV-дронів, 14 - коптерів-бомберів, 12 - розвідувальних дронів і «крил», 5 - deepstrike-дронів з радіусом 400+ км, 5 - багаторазових ударних літаків, 3 - літаків-камікадзе малого радіуса, 1 - повітряних мішеней для потреб ППО", - повідомив Умєров.

За словами міністра, у 2024-2025 роках Міноборони вже спрямувало понад 104 млрд гривень українським виробникам безпілотників.

"Ці контракти - частина великої стратегії технологічного переозброєння Сил оборони і розвитку національного оборонного виробництва. Ми створюємо армію, здатну діяти мобільно, швидко і на крок попереду ворога", - додав Умєров.

Глава Міноборони подякував українським виробникам за рішучість, інноваційність і готовність масштабувати рішення для фронту.
 

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