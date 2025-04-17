Фінансові новини
- |
- 17.04.25
- |
- 11:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Агенція оборонних закупівель вже уклала контракти з 76 виробниками дронів
09:15 17.04.2025 |
Підприємство Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" станом на сьогодні уклала контракти з 76 виробниками безпілотних літальних апаратів.
Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони Рустем Умєров у Фейсбуці.
"Станом на сьогодні Агенція оборонних закупівель уклала контракти з 76 виробниками БПЛА. Серед них: 36 виробників FPV-дронів, 14 - коптерів-бомберів, 12 - розвідувальних дронів і «крил», 5 - deepstrike-дронів з радіусом 400+ км, 5 - багаторазових ударних літаків, 3 - літаків-камікадзе малого радіуса, 1 - повітряних мішеней для потреб ППО", - повідомив Умєров.
За словами міністра, у 2024-2025 роках Міноборони вже спрямувало понад 104 млрд гривень українським виробникам безпілотників.
"Ці контракти - частина великої стратегії технологічного переозброєння Сил оборони і розвитку національного оборонного виробництва. Ми створюємо армію, здатну діяти мобільно, швидко і на крок попереду ворога", - додав Умєров.
Глава Міноборони подякував українським виробникам за рішучість, інноваційність і готовність масштабувати рішення для фронту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єрмак разом з Умєровим і Сибігою прилетіли в Париж для зустрічей з представниками США
|Свириденко повідомила про суттєвий прогрес в роботі по угоді із США
|Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні
|Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Суд у Франції дозволив примусове стягнення з РФ для компенсацій «Нафтогазу»
|Банки розділилися в оцінках ймовірності підвищення НБУ ставки в четвер
|ЄС стримує санкції проти російського СПГ, щоб мати козир у торгах із США, - Reuters
|США й Україна можуть мати спільний інтерес у поновленні роботи Запорізької АЕС під контролем України - Галущенко
|Агенція оборонних закупівель вже уклала контракти з 76 виробниками дронів
|Польща розбудовує залізничний термінал «Славкув», який буде ключовим у логістиці для відбудови України - Тускс
|Нафта продовжує тижневе зростання, оскільки США додали санкції проти Ірану, ОПЕК скорочує
Бізнес
|AMD вже отримала перші робочі 2-нм чипи Zen 6, до комерційного запуску лишаються місяці
|Світові продажі електромобілів зросли на 29%: рекорд у Британії, спад у Франції, Tesla в мінусі
|NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита
|Samsung отримала дозвіл на збільшення робочого часу співробітників з виробництва чипів
|Google оновила вимоги до реклами криптокомпаній в EC через впровадження MiCA