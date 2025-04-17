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АНАЛІТИКА

Польща розбудовує залізничний термінал «Славкув», який буде ключовим у логістиці для відбудови України - Тускс

 

Польща розпочала роботу з розбудови залізничного терміналу «Славкув» у Сілезькому воєводстві (південь країни) з думкою про майбутню відбудову України.

Про це під час виступу на Європейському форумі нових ідей (EFNI) у Варшаві заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми дуже інтенсивно розпочали роботу над терміналом «Славкув». Це місце має і може мати дуже велике значення. Там завершується широка колія зі сходу, і багато компаній, не лише із Західної Європи, гострили на нього зуби», - сказав Туск.

За його словами, ця інфраструктура є «дуже ласим шматком», тому польський уряд ухвалив рішення, що «нагляд над розвитком й інвестиціями у цьому місці на 100% матимуть поляки, польські компанії, польська держава».

«Ми на цьому зароблятимемо. Таким чином Польща і весь світ допоможуть у відбудові України, адже «Славкув» і цей термінал будуть ключовим місцем з точки зору логістики і транспорту», - констатував польський прем'єр.
Ключові теги: Польща
 

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