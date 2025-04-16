Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад 96 тисяч сімей отримали компенсацію за програмою «єВідновлення»

17:33 16.04.2025 |

Економіка

 

За програмою «єВідновлення» понад 96 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене чи знищене житло.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час спілкування з пресою у межах Міжнародного форуму згуртованості «Творимо майбутнє», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас вже більш ніж 96 тис. сімей отримали відповідну компенсацію за програмою «єВідновлення» за втрачене житло. Ця компенсація ділиться на дві частини - за пошкоджене житло і за повністю знищене житло», - сказав урядовець.

Кулеба зазначив, що у Київській області понад 30 тисяч об'єктів були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії, на сьогодні відновлено 70% з них.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2152
  0,0399
 0,10
EUR
 1
 46,8205
  0,2101
 0,45

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7444  0,18 0,45 41,4733  0,11 0,26
EUR 46,2389  0,11 0,23 47,2596  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,00 0,01 41,1950  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес