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Понад 96 тисяч сімей отримали компенсацію за програмою «єВідновлення»
17:33 16.04.2025 |
За програмою «єВідновлення» понад 96 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене чи знищене житло.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час спілкування з пресою у межах Міжнародного форуму згуртованості «Творимо майбутнє», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У нас вже більш ніж 96 тис. сімей отримали відповідну компенсацію за програмою «єВідновлення» за втрачене житло. Ця компенсація ділиться на дві частини - за пошкоджене житло і за повністю знищене житло», - сказав урядовець.
Кулеба зазначив, що у Київській області понад 30 тисяч об'єктів були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії, на сьогодні відновлено 70% з них.
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