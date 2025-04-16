Кількість оформлених декларацій в NCTS в І кв. 2025р. виросла на 22% і досягла максимуму з 2022р. - ДМС

Державна митна служба України у січня-березні 2025 року зафіксувала найбільшу квартальну кількість декларацій у системі NCTS (New Computerized Transit System) з моменту приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (ССТР) - 25,8 тис., що більше результатів попереднього кварталу (ІV кв.-2024) на 22%.

"Зокрема, у країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було успішно завершено понад 18,5 тис. переміщень, розпочатих митними органами України. Водночас в Україні було успішно завершено 7,3 тис. переміщень, розпочатих в інших країнах-учасницях Конвенції, що в 1,4 раза більше, ніж у попередньому періоді", - зазначається на сайті ДМС у середу.

Щодо гарантування при процедурі спільного транзиту, у першому кварталі 2025 року у системі управління гарантіями NCTS Держмитслужбою зареєстровано 16 загальних гарантій (станом на початок квітня 2025 року діючими є 97) та 3 556 індивідуальних гарантій (станом на початок квітня 2025 року діючими є 9 217).

NCTS - одна з 17 митних ІТ-систем, які має запровадити Україна для вступу в ЄС, і поки що єдина, запроваджена Україною. Впровадження ІТ-системи передбачає не тільки її інсталяцію, а й синхронний її розвиток разом із іншими країнами-учасницями Конвенції.

Як повідомлялося, Україна у квітні цього року увійшла до перших 20 країн із 36 у Конвенції про процедуру спільного транзиту щодо початку використання Електронної транзитної системи NCTS Фаза 5, до якої інші країни розпочали розробку та перехід із березня 2021 року.