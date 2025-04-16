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В Україні надходження від акцизного податку на третину перевищили план
16:53 16.04.2025 |
У першому кварталі 2025 року надходження від акцизного податку на 31% перевищили план.
Про це повідомляє очільник ДПС Руслан Кравченко.
За його словами, за січень-березень до загального фонду держбюджету надійшло 38,7 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів. Бюджет додатково отримав 9,2 млрд гривень (+31%).
Він підкреслив, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року приріст становить +61,9% (14,8 млрд гривень).
Зокрема, у березні 2025 року надходження акцизного податку також перевищили заплановані показники. Загалом надійшло 14,2 млрд грн (+14,8%).
"Основний фактор зростання - сплата акцизу із вироблених та ввезених тютюнових виробів", - зазначив Кравченко.
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