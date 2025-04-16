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Українські порти в I кв. скоротили перевалку вантажів на 17,2% - АМПУ
16:10 16.04.2025 |
Українські порти за січень-березень 2025 року скоротили обсяг оброблених вантажів на 17,2% в порівнянні за аналогічним періодом торік - до 23 млн т.
"За перший квартал 2025 року українські порти обробили 23 млн тонн вантажів... Для порівняння, у першому кварталі 2024 року порти України обробили 27,8 млн тонн вантажів - на 4,8 млн тонн більше, ніж цьогоріч", - говориться в повідомленні державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) в фейсбук в середу.
"Зменшення вантажообігу пов'язане зі скороченням сільгоспугідь і спадом виробництва в експортноорієнтованих галузях, зокрема металургії, яка до війни експортувала до 80% продукції", - повідомили в АМПУ.
Зазначається, що у світі перевалка вантажів також знижується через нестабільність ринків і порушення логістики.
Згідно з повідомленням, найбільші обсяги вантажів перевалили порти Великої Одеси. З початку 2025 року вони обробили 20,7 млн тонн вантажів: порт "Південний" - 10,6 млн т, "Чорноморський" - 6,6 млн т, "Одеський" - 3,5 млн т.
Порти Дунайського регіону "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ" разом перевалили понад 2,3 млн т вантажів.
Попри обстріли та загрози з боку російської армії порти продовжують стабільно працювати завдяки злагодженій роботі портовиків. Збройні Сили України та ВМС ЗС України забезпечують безпеку судноплавства, підкреслили в АМПУ.
Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що за час роботи українського морського коридору станом на квітень транспортовано 116 млн тонн вантажів, із яких майже 73 млн тонн - зерно. На початку березня Мінрозвитку повідомляло, що українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 106 млн тонн вантажів, із яких майже 70 млн тонн - зерно.
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