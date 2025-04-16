Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримає від уряду Бельгії 150 млн євро у межах проєкту «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» (BE-Relieve Ukraine)

 

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що проєкт BE-Relieve Ukraine, який оіційно стартував в Україні, реалізує бельгійський уряд через агентство з розвитку Enabel. Бенефіціарами проєкту є Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і науки та Міністерство економіки України.

Проєкт триватиме до кінця 2028 року. За цей час Україна отримає від уряду Бельгії 150 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення і підтримку критичної інфраструктури, підготовку до зими, а також створення інклюзивного середовища.

Реалізація проєкту охоплюватиме як національний рівень, так і конкретні регіони. Зокрема, серед учасників проєкту зазначені Чернігівська та Київська області, а також місто Київ.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Бельгія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2152
  0,0399
 0,10
EUR
 1
 46,8205
  0,2101
 0,45

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7444  0,18 0,45 41,4733  0,11 0,26
EUR 46,2389  0,11 0,23 47,2596  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,00 0,01 41,1950  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес