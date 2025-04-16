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Україна отримає від уряду Бельгії 150 млн євро у межах проєкту «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» (BE-Relieve Ukraine)
16:04 16.04.2025 |
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Зазначається, що проєкт BE-Relieve Ukraine, який оіційно стартував в Україні, реалізує бельгійський уряд через агентство з розвитку Enabel. Бенефіціарами проєкту є Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і науки та Міністерство економіки України.
Проєкт триватиме до кінця 2028 року. За цей час Україна отримає від уряду Бельгії 150 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення і підтримку критичної інфраструктури, підготовку до зими, а також створення інклюзивного середовища.
Реалізація проєкту охоплюватиме як національний рівень, так і конкретні регіони. Зокрема, серед учасників проєкту зазначені Чернігівська та Київська області, а також місто Київ.
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