Ракета «Барс»: що відомо про нову українську розробку і в чому її головна перевага

Олег Черниш / ВВС Україна

Україна створила нову ракету під назвою "Барс". Довго будь-яка інформація про цю розробку трималась в секреті. ВВС Україна з'ясувала подробиці про цю нову українську зброю.

Вперше назву "Барс" згадав публічно міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін на заході, присвяченому українській оборонці 11 квітня.

Він зазначив, що 2024 року з'явилося відразу декілька нових зразків ракетного озброєння на противагу тому, що ще два роки назад Україна мала лише одну власну розробку - "Нептун".

Очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін звітує про досягнення українського ОПК минулого року. Він каже про стрімке зростання виробництва ракет

"Минулого року в нас з'явилось дуже багато нових виробів, які забезпечили обсяг виробництва у 8 разів більше, ніж 2023 року", - заявив міністр.

Сметанін перерахував назви українських ракет, про які вже раніше публічно повідомлялося. Мова про такі вироби, як "Пекло", "Паляниця", "Рута". А також назвав ще одну, про яку раніше не було відомо, - "Барс". Жодних подробиць про неї міністр не надав.

Пояснюємо, що це за ракета.

Масовий виріб

За словами джерел ВВС у владі, українська ракета "Барс" - це розробка не державних, а приватних виробників.

Вона належить до класу так званих крилатих "ракет-дронів", принаймні таку назву їм дала українська влада, заявивши, що це власне ноу-хау.

Такі вироби - це щось середнє між звичайною крилатою ракетою і безпілотником, найчастіше літакового типу, що має не надто велику бойову частину (найчастіше близько 50 -100 кг) і малогабаритний турбореактивний двигун, який дозволяє йому швидко долати значні відстані та бути важкою ціллю для ППО.

Запускатися такі "ракето-дрони" можуть як з наземних установок, так і з літаків.

"Барс" - найбільше схожий за своїми параметрами з ще одним українським представником цього "сімейства" - ракетою "Пекло", каже співрозмовник ВВС.

Дальність "Барса" складає приблизно 700-800 км. Співбесідник схарактеризувати цей виріб як умовно "Middle Strike", тобто зброя середньої дальності.

Яка ж основна особливість "Барса"?

За даними джерел, ця ракета має суттєву перевагу - можливість масового виготовлення в Україні. Відповідно, Сили оборони вже найближчим часом зможуть отримати далекобійний і доволі потужний засіб ураження для регулярних атак вглиб російської території.

Зображення цього виробу відсутні в публічному доступі, так само як і детальні тактико-технічні характеристики (ТТХ).

Українська ракетна програма

Минулого року Україна значно активізувала свою ракетну програму. Ще в серпні президент Володимир Зеленський наказав спрямувати додаткове фінансування і прискорити виробництво ракетного озброєння. На той час українські виробники працювали відразу над декількома варіантами крилатих і балістичних ракет.

Також глибоку модернізацію проходила найуспішніша українська розробка - протикорабельна ракета "Нептун", що отримала збільшену дальність і можливість ураження наземних об'єктів.

На День Незалежності України 24 серпня 2024 року Зеленський повідомив про перше успішне застосування вітчизняної ракети "Паляниця". Згодом були оприлюднені її зображення і характеристики.

Про успішне застосування "Паляниці" Володимир Зеленський повідомив в серпні 2024 року

Це "ракета-дрон" з турбореактивним двигуном, яку запускають із наземної установки. Дальність її дії близько 600 км. Ракета має супутникову та резервну, ймовірно, інерціальну, систему навігації. Виготовляється серійно.

За орієнтовними даними, вага бойової частини "Паляниці" може складати близько 100 кг, а швидкість 400-500 км/год.

Україна застосовує її для ударів по військових об'єктах вглибині території РФ, в першу чергу мова йде про склади боєприпасів та аеродроми.

На початку грудня 2024 року Київ оприлюднив дані про ще дві розробки - крилаті ракети "Пекло" і "Рута".

Зазначено, що дальність "Пекла" - до 700 км, а швидкість - 700 км/год.

Ймовірно, вона має БЧ близько 50 кг та просунуту систему наведення, що дозволяє мати "Пеклу" високу точність ураження.

Що стосується ракети "Рута", то на початок грудня, за словами Зеленського, тривали її "успішні випробування".

За попередніми даними, ця "ракета-дрон" має дальність до 300 км та здатна розвивати швидкість близько 500-800 км/год. Може використовуватись не лише для ударних операцій, але й для розвідки.

Українська крилата ракета "Пекло" презентована 6 грудня 2024 року. В той день Силам оборони передали партію цих ракет

Ще один аспект ракетної програми, а саме створення української балістичної ракети, майже не висвітлюється.

З початку 2000-х Київ працював над створенням своєї балістики, ведучи розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан". Він був закритий в часи президента Віктора Януковича, але згодом відновлений під експортною назвою "Грім-2" (він же "Грім").

В 2018 році представили ходовий макет ОТРК, а у лютому 2021 року міністерство оборони пообіцяло укласти контракт з виготовлення першої дослідної батареї "Сапсану".

На той момент ступінь готовності проєкту був близько 80%.

Перша батарея "Сапсану" мала складатися з двох пускових установок, які можуть відстрілювати по дві балістичні ракети, та машини заряджання і двох машин керування.

Передбачалось, що балістична ракета матиме бойову частину близько 480 кг і дальність 280-480 км.

Експортний варіант ОТРК "Сапсан" під назвою "Грім-2" Україна виготовляла для Саудівської Аравії

Під час пресконференції 27 серпня 2024 року президент Зеленський повідомив про успішне випробування першої української балістичної ракети.

В жовтні він заявив, що "нова українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування". Назву цієї розробки він не оприлюднив.

Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін, відповідаючи на питання ВВС на пресконференції 11 квітня, відмовився озвучити подробиці щодо української балістики, але наголосив: "В нас є балістична ракета, яка виготовляється серійно і є успішні її застосування. Крапка".

Міністр Герман Сметанін додав, що ця ракета "застосовується щомісяця".