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АНАЛІТИКА

Україна взяла на озброєння нові безпілотні «бомбери» B-1, які невидимі для РЕБ

 

Міністерство оборони України дало офіційний дозвіл на експлуатацію в Збройних силах нового безпілотного авіаційного комплексу вітчизняного виробництва - B-1.

Про це повідомила пресслужба відомства з посиланням на Головне управління забезпечення життєвого циклу озброєння та військової техніки.

B-1 - це ультралегкий ударний дрон-«бомбер», призначений для ураження живої сили, техніки та стратегічних об'єктів противника як на передовій, так і в тилу. Дрон може нести різні типи боєприпасів і оснащений потужним малошумним двигуном, що забезпечує йому автономність польоту впродовж кількох годин.

У Міноборони відзначають високу стійкість B-1 до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс також вирізняється швидким розгортанням і згортанням, що знижує ризики для екіпажу в зоні бойових дій. Втім, деталей щодо цього поки нема.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, у 2025 році в Україні вже сертифіковано понад 20 моделей дронів з оптоволоконним керуванням, а 11 виробників запустили їхнє серійне виробництво. Загалом держава активно підтримує розвиток як розвідувальних, так і ударних та далекобійних дронів, а також автономної наземної техніки.
За матеріалами: gagadget.com
 

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