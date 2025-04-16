Мінфін: у 2025 році проведуть огляди витрат держбюджету в 31 сфері

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про проведення у 2025 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, у 2025 році огляди витрат охоплять 31 сферу діяльності 19 головних розпорядників бюджетних коштів. Серед ключових напрямів - соціальний захист, освіта, охорона здоров'я, енергетика, підтримка бізнесу, культура, міжнародна діяльність, молодіжна політика, релігія, а також інституційна спроможність наукових установ.

«З метою посилення аналітичної складової оглядів витрат, перш за все щодо якості публічних послуг, розпорядженням передбачено обов'язкове залучення до складу робочих груп експертів з питань гендерної рівності та проведення гендерного аналізу витрат. Такий аналіз має визначити ступінь забезпечення потреб жінок та чоловіків з урахуванням віку, стану здоров'я, місця проживання тощо», - роз'яснює міністерство.

Розпорядженням також запроваджується звітування головними розпорядниками, що провели огляди витрат, уряду та Мінфіну про заходи, вжиті за результатами таких оглядів.

У Мінфіні зауважують, що проведення щорічних оглядів витрат передбачено Бюджетним кодексом України, планом заходів з реалізації Стратегії реформування на 2022-2025 роки, планом України для реалізації інструменту Ukraine Facility, а також рекомендаціями Єврокомісії в межах Пакета розширення ЄС 2024 року.

Огляди витрат - це важливий інструмент підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів. В уряді зазначають, що огляди сприяють вдосконаленню механізмів реалізації державної політики, покращенню якості публічних послуг та виявленню резервів для перерозподілу фінансування на пріоритетні напрями.