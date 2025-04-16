Перший ФОП з інвалідністю отримав компенсацію на облаштування свого робочого місця

Держслужба зайнятості виплатила першу компенсацію на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю I та II груп у статусі фізособи-підприємця (ФОП).

Про це повідомляє Мінекономіки.

Раніше гроші на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю могли отримувати лише роботодавці для своїх працівників. Але у березні уряд розширив програму компенсацій також і на самозайнятих та ФОПи, пояснили в міністерстві.

Першим цією можливістю скористався підприємець з міста Сквира Білоцерківського району Київської області Сергій Кривуша, який має ІІ групу інвалідності та статус учасника бойових дій. За кошти, які йдуть з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, він закупив оргтехніку зі спеціальним програмним забезпеченням та джерело безперебійного живлення.

Зазначається, що підприємцем він ставза підтримки Служби зайнятості пів року тому - зареєструвався як ФОП та отримав ветеранський грант за програмою "Власна Справа" на 500 тисяч грн.

"У березні ми розширили програму компенсацій. Тепер самозайняті ветерани з інвалідністю, ФОПи, а також ті, хто тільки планує розпочати бізнес, можуть отримати від 80 до 120 тисяч гривень на облаштування робочого місця - зокрема на пандуси, підйомники або спеціальні меблі.

Ця програма стала реальною підтримкою для понад двох тисяч підприємств, які створили майже 2600 зручних робочих місць для людей з інвалідністю. На це держава виділила 183 мільйони гривень", - заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.