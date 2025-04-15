Уряд оновив систему надання митних авторизацій - Мінфін

Кабінет міністрів 15 квітня 2025 року прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1092», спрямовану на модернізацію системи митних авторизацій та її наближення до європейської.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що постанова має переважно технічний характер і спрямована на імплементацію змін, внесених до Митного кодексу України законом України від 22 серпня 2024 № 3926. У Мінфіні підкреслюють, що без затвердженого Кабінетом міністрів інструментарію неможливо було б розпочати застосування нових законодавчих норм, які спрямовані на гармонізацію з європейським законодавством.

Документ також передбачає оновлення та модернізацію системи митних авторизацій для їх більшої відповідності європейським стандартам. Завдяки цьому як український бізнес, так і митні органи зможуть своєчасно пристосуватися до нових правил у сфері зовнішньої торгівлі, забезпечити плавний перехід до оновленого митного законодавства та зміцнити конкурентні позиції вітчизняних підприємств у процесі інтеграції з бізнес-середовищем ЄС.

Зокрема, прийнятими змінами передбачено оновлення форм заяв про надання авторизації авторизованого економічного оператора та про надання авторизацій на застосування спрощення/транзитного спрощення (окремо для кожного виду спрощення); затвердження форм заяв та авторизацій для поміщення товарів у митний режим (на використання процедури кінцевого використання, тимчасове ввезення, переробка на митній території і переробка за межами митної території); затвердження форми заяви про передачу прав та обов'язків, визначених в авторизації; приведення у відповідність до закону № 3926 форми анкети самооцінки; а також затвердження форм звітів про рух товарів на митному складі та складі тимчасового зберігання.

Наголошується, що оновлена методика оцінки показників фінансового стану підприємств враховує вид економічної діяльності та розширює можливості для підприємств підтверджувати достатність своєї фінансової стійкості.

Постанова набирає чинності з 19 квітня 2025 року, одночасно із зазначеним законом.