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АНАЛІТИКА

В Україні вже нарахували 7 тисяч мільйонерів. Вони задекларували доходи на понад 50 мільярдів

15:51 15.04.2025 |

Економіка, Україна

 

Із початку року українці задекларували 88,2 млрд грн доходів за минулий рік, що на 59%, або 32,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період період 2024 року.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

За його словами, станом на 14 квітня вже подано понад 104 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Це 101% від показника минулорічної кампанії.

За результатами декларування громадяни визначили до сплати:

* 1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 40 % більше, ніж торік;
* 235,2 млн грн військового збору - зростання на 47 %.

Понад 1 млн грн доходів задекларували 7 тис. платників податків на загальну суму 50,5 млрд грн. Водночас доходи понад 100 млн грн задекларували 53 людини, загальна сума - 16 млрд грн.

Найбільша кількість мільйонерів у таких регіонах:

* у місті Києві (2 230 осіб),
* Київській (745 осіб)
* Львівській (651 особа)
* Дніпропетровській (615 осіб).

Крім того, майже на 1,2 млрд грн зросла сума задекларованих доходів, отриманих за кордоном. Українці подали 2 914 декларації на загальну суму 2,8 млрд грн.

Як повідомлялося, в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Вона стартувала 1 січня 2025 року, податки декларацію потрібно до 1 травня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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