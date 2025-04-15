Фінансові новини
- |
- 15.04.25
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні вже нарахували 7 тисяч мільйонерів. Вони задекларували доходи на понад 50 мільярдів
Із початку року українці задекларували 88,2 млрд грн доходів за минулий рік, що на 59%, або 32,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період період 2024 року.
Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
За його словами, станом на 14 квітня вже подано понад 104 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Це 101% від показника минулорічної кампанії.
За результатами декларування громадяни визначили до сплати:
* 1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 40 % більше, ніж торік;
* 235,2 млн грн військового збору - зростання на 47 %.
Понад 1 млн грн доходів задекларували 7 тис. платників податків на загальну суму 50,5 млрд грн. Водночас доходи понад 100 млн грн задекларували 53 людини, загальна сума - 16 млрд грн.
Найбільша кількість мільйонерів у таких регіонах:
* у місті Києві (2 230 осіб),
* Київській (745 осіб)
* Львівській (651 особа)
* Дніпропетровській (615 осіб).
Крім того, майже на 1,2 млрд грн зросла сума задекларованих доходів, отриманих за кордоном. Українці подали 2 914 декларації на загальну суму 2,8 млрд грн.
Як повідомлялося, в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Вона стартувала 1 січня 2025 року, податки декларацію потрібно до 1 травня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський назвав позитивними зустрічі технічних команд України і США стосовно угоди про корисні копалини
|Зеленський щодо заяви Віткоффа: для нас це червоні лінії - визнавати будь-які окуповані території російськими
|Венс обурився, що Зеленський звинуватив його у виправданні дій Путіна
|Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Уряд оновив систему надання митних авторизацій - Мінфін
|Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС
|Індекс доступності житла на вторинному ринку поліпшився в більшості регіонів - «ЛУН»
|Єврокомісія досі працює над альтернативою «торговельному безвізу» для України
|Уряд планує встановити цьогоріч 420 когенераційних установок і котелень
|Україні вдалося відновити понад 50% енергооб'єктів, пошкоджених торік, – Шмигаль
|Темпи експорту зерна відстають на 5 млн тонн від минулорічних - Мінагрополітики
Бізнес
|У 10 разів швидший за оптоволокно: крихітний підсилювач пропускає хвилі довжиною 300 нм
|Марк Цукерберг витратив на «метавсесвіт» $45 млрд за 4 роки — стільки ж Маск заплатив за Twitter
|Apple опинилася на порозі найсильнішої кризи з часів ковіду – Bloomberg
|Sony підвищила ціну цифрової PlayStation 5 в Європі на 25%
|YouTube запускає інструмент, що створює безкоштовну фонову музику для відео за допомогою ШІ
|Перехід з дизеля на електрику: Stellantis представив рішення для конверсії фургонів
|DOGE Маска звільнив експертів NHTSA, які контролювали безпеку авто в Tesla