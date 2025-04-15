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З початку року на фронт поставлено 420 тис. дронів – АОЗ
420 тис. безпілотників поставлено на фронт від початку 2025 року, повідомляє Агенція оборонних закупівель (АОЗ) Міністерства оборони України у вівторок.
"Напрям БпЛА залишається серед ключових пріоритетів. Кожен дрон, що летить на ворога - це мінус один шанс для окупанта і плюс одна можливість зберегти життя українському воїну. Відтак цього року АОЗ вже законтрактовано 1,52 млн. БпЛА", - йдеться в повідомленні у Facebook АОЗ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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