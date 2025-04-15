У Єврокомісії розповіли про зміст розмови президентки фон дер Ляєн із українським міністром Федоровим

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн для обговорення співпраці у сфері оборони, повідомили у Єврокомісії 15 квітня.

«Ми розглядаємо Україну як зразок інноваційності та ефективності в оборонному плані. І навчання одне в одного та підтримка оборонної промисловості одне одного можуть бути лише корисними. Звичайно, це також пов'язано з цифровою сферою, тому це теми, які обговорювалися сьогодні вранці», - вказали в Єврокомісії.

«Ми працюємо над інтеграцією нашої оборонної промисловості... Тому розширення співпраці між нами також принесе велику користь», - написала після зустрічі Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Михайло Федоров або очолюване ним міністерство наразі не інформували про деталі розмов у Брюсселі.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров є одним із координаторів українських виробників військової техніки, зокрема, дронів, хоча публічно про це говорить нечасто.

Також Федоров ще в листопаді 2022 року повідомляв, що Україна отримала від Польщі 1 570 терміналів Starlink.