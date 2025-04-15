Фінансові новини
- |
- 15.04.25
- |
- 14:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Єврокомісії розповіли про зміст розмови президентки фон дер Ляєн із українським міністром Федоровим
14:25 15.04.2025 |
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн для обговорення співпраці у сфері оборони, повідомили у Єврокомісії 15 квітня.
«Ми розглядаємо Україну як зразок інноваційності та ефективності в оборонному плані. І навчання одне в одного та підтримка оборонної промисловості одне одного можуть бути лише корисними. Звичайно, це також пов'язано з цифровою сферою, тому це теми, які обговорювалися сьогодні вранці», - вказали в Єврокомісії.
«Ми працюємо над інтеграцією нашої оборонної промисловості... Тому розширення співпраці між нами також принесе велику користь», - написала після зустрічі Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.
Михайло Федоров або очолюване ним міністерство наразі не інформували про деталі розмов у Брюсселі.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров є одним із координаторів українських виробників військової техніки, зокрема, дронів, хоча публічно про це говорить нечасто.
Також Федоров ще в листопаді 2022 року повідомляв, що Україна отримала від Польщі 1 570 терміналів Starlink.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій
|Трамп прокоментував пропозицію Зеленського купити ЗРК Patriot у США
|Велика Британія передала Україні ще $1 мільярд на оборону за рахунок заморожених активів РФ
|Трамп каже, що «не має нічого спільного» з війною Росії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту перейшли до зниження після звіту МЕА, Brent на рівні $64,7 за барель
|У Єврокомісії розповіли про зміст розмови президентки фон дер Ляєн із українським міністром Федоровим
|Єврокомісія завершує роботу над новими пропозиціями щодо лібералізації торгівлі між Україною та ЄС
|Прибуток бізнесу України зріс на 119%
|Уряд створює систему контролю якості у сфері оборонних закупівель, як у країнах НАТО
|Фон дер Ляєн обговорила з Федоровим інтеграцією ОПК України та ЄС
Бізнес
|Марк Цукерберг витратив на «метавсесвіт» $45 млрд за 4 роки — стільки ж Маск заплатив за Twitter
|Apple опинилася на порозі найсильнішої кризи з часів ковіду – Bloomberg
|Sony підвищила ціну цифрової PlayStation 5 в Європі на 25%
|YouTube запускає інструмент, що створює безкоштовну фонову музику для відео за допомогою ШІ
|Перехід з дизеля на електрику: Stellantis представив рішення для конверсії фургонів
|DOGE Маска звільнив експертів NHTSA, які контролювали безпеку авто в Tesla
|ChatGPT тепер пам'ятає все! Нове оновлення дасть змогу ШІ враховувати всі бесіди, а не тільки активну