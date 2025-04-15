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Єврокомісія завершує роботу над новими пропозиціями щодо лібералізації торгівлі між Україною та ЄС
14:21 15.04.2025 |
Європейська комісія завершує роботу над новими пропозиціями стосовно лібералізації торгового режиму між Україною та Європейським союзом у світлі завершення 15 червня існуючого режиму автономних торгових заходів, запровадженого раніше для Києва.
Про це у вівторок в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл (Olof Gill).
"Наша мета - вирішити взаємну лібералізацію тарифів. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією і, як тільки зможемо, представимо її Україні", - зазначив він.
За словами Гілла, метою цього процесу є "забезпечення економічної стабільності та передбачуваності для бізнесу та фермерів як в Україні, так і в ЄС, сприяючи плавному переходу після завершення терміну дії автономних торгових заходів".
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