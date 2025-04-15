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Прибуток бізнесу України зріс на 119%
14:08 15.04.2025 |
У 2024 році великі та середні підприємства України суттєво покращили свої фінансові результати. За даними Держстату, сукупний прибуток до оподаткування зріс до 1,22 трлн грн, що більше, ніж у 2023-му (776,4 млрд грн).
Чистий прибуток склав 947,3 млрд грн (проти 776,4 млрд грн роком раніше), водночас збитки бізнесу сягнули 273,3 млрд грн, що також дещо більше, ніж у попередньому році. Частка збиткових компаній становила 22,1% - на 0,9% більше, ніж торік.
П'ять найприбутковіших галузей 2024 року:
Фінансовий і страховий сектор - 445,2 млрд грн
Промисловість - 197,1 млрд грн
Гуртова й роздрібна торгівля, ремонт транспорту - 125,5 млрд грн
Сільське, лісове й рибне господарство - 92,9 млрд грн
Інформаційні технології та телеком - 34,8 млрд грн
Найнижчий прибуток зафіксовано в секторі тимчасового розміщення та харчування - лише 937,5 млн грн. Галузь освіти взагалі вийшла на від'ємний результат - 71,9 млн грн.
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