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Прибуток бізнесу України зріс на 119%

14:08 15.04.2025 |

Економіка

 

У 2024 році великі та середні підприємства України суттєво покращили свої фінансові результати. За даними Держстату, сукупний прибуток до оподаткування зріс до 1,22 трлн грн, що більше, ніж у 2023-му (776,4 млрд грн).

Чистий прибуток склав 947,3 млрд грн (проти 776,4 млрд грн роком раніше), водночас збитки бізнесу сягнули 273,3 млрд грн, що також дещо більше, ніж у попередньому році. Частка збиткових компаній становила 22,1% - на 0,9% більше, ніж торік.

П'ять найприбутковіших галузей 2024 року:

Фінансовий і страховий сектор - 445,2 млрд грн

Промисловість - 197,1 млрд грн

Гуртова й роздрібна торгівля, ремонт транспорту - 125,5 млрд грн

Сільське, лісове й рибне господарство - 92,9 млрд грн

Інформаційні технології та телеком - 34,8 млрд грн

Найнижчий прибуток зафіксовано в секторі тимчасового розміщення та харчування - лише 937,5 млн грн. Галузь освіти взагалі вийшла на від'ємний результат - 71,9 млн грн.

Прибуток бізнесу України зріс на 119%

 

Прибуток бізнесу України зріс на 119%
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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