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Уряд створює систему контролю якості у сфері оборонних закупівель, як у країнах НАТО
13:50 15.04.2025 |
Кабінет міністрів України погодив постанову, яка запускає державне гарантування якості (ДГЯ) товарів, робіт і послуг оборонного призначення, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
"Тепер буде чітко прописано, як саме перевіряється якість зброї, техніки, спорядження та інших товарів, які закуповуються для армії... Контроль охоплює все - від планування закупівель і перевірки підрядників до інспекції процесів і фінансування робіт із контролю якості", - написав Гончаренко в Телеграм у вівторок.
За його словами, система ДГЯ охопить як українських виробників, так і закордонні компанії з держав НАТО або партнерів, з якими укладено зовнішньоекономічні контракти.
"Подивимось, як це працюватиме. Бо в нас були вже браковані міни для військових", - відзначив парламентар.
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