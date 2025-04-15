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Фон дер Ляєн обговорила з Федоровим інтеграцією ОПК України та ЄС
13:47 15.04.2025 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч із міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим, на якій, зокрема, обговорила інтеграцією оборонних галузей ЄС та України.
"Стійкість України випробовується щодня. Європа продовжить підтримувати хоробру українську армію, - сказала я Михайлу Федорову. Ми працюємо над інтеграцією наших оборонних галузей. Україна є зразком інновацій та ефективності. Тому більша співпраця між нами також принесе велику користь Європі!", - написала вона у соціальній мережі Х у вівторок.
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