Програмою грантів «Зроблено для Перемоги» цьогоріч планують охопити 150 виробників компонентів зброї

На програму підтримки виробників комплектуючих для ОПК «Зроблено для Перемоги» у 2025 році виділено 1 млрд грн, яких має вистачити близько 150 підприємствам.

Про це під час вебінару з нагоди старту програми розповів заступник міністра економіки України Андрій Телюпа, передає кореспондент Укрінформу.

«На цю програму на цей рік ми виділили 1 млрд грн. За середнім чеком цього має вистачити на 150 підприємств, які отримують гранти. Якщо ми будемо бачити великий попит, а ми сподіваємося, що компанії будуть активно користуватися цим інструментом, ми готові збільшити цю суму. Така фінансова можливість є», - сказав Телюпа.

Він нагадав, що програма «Зроблено для Перемоги» є новим напрямом у межах державної програми «Гранти для виробників переробної промисловості». За умовами програми, підприємства, які займаються виготовленням компонетів для озброєння, військової техніки та БпЛА, можуть отримати до 8 млн грн для закупівлі обладнання на умовах співфінансування - 50% покриває держава, а 50% - виробники. Для підприємств у прифронтових регіонах грант може покрити до 80% витрат.

«Можливо, 8 млн грн недостатньо для модернізації великих підприємств, ми це розуміємо, але поки це максимальна сума, яку ми можемо виділити одній компанії. Водночас учасники цієї програми мають можливість поєднати її з програмою «Доступні кредити 5-7-9%» і таким чином повністю закрити питання придбання нового обладнання», - додав Телюпа.

Видачу коштів за програмою зараз здійснюють Ощадбанк та Укрексімбанк, планується долучити до неї і «Сенс банк».

Як повідомлялося, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством економіки України запустили програму підтримки українських виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки «Зроблено для Перемоги».

Отримати грантові кошти можуть майбутні підприємці, діючі ФОПи або юридичні особи, які працюють за КВЕД категорії С. Подати заявку можуть усі підприємці, окрім тих, що працюють на тимчасово окупованих територіях.

Грант можна використати на придбання, доставку, монтаж та запуск виробничого обладнання, включно з впровадженням нового програмного забезпечення.