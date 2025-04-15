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Україна за два місяці скоротила експорт товарів на 13% - Держстат

23:27 14.04.2025 |

Економіка

 

За підсумками січня - лютого 2025 року Україна експортувала товарів на 6,28 млрд дол. США, що на 13% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт товарів зріс на 12,3% - до 11,30 млрд дол. США.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

«За січень - лютий 2025 року експорт товарів становив 6 288,1 млн дол. США, або 87,0% порівняно із січнем - лютим 2024 року, імпорт - 11 302,5 млн дол., або 112,3%», - йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило 5,01 млрд дол.; рік тому воно також було негативним і становило за аналогічний період 2,84 млрд. дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за два місяці - 0,56 (у січні - лютому 2024 року - 0,72).

Україна за два місяці скоротила експорт товарів на 13% - Держстат

 

Серед груп товарів, експорт яких продемонстрував найбільше зростання, - електричні машини (+6,7%). Натомість у таких категоріях, як чорні метали та зернові культури, обсяги експорту скоротилися, відповідно, на 19,7% та 20,5%. Також негативну динаміку продемонстрували показники експорту жирів та олій тваринного або рослинного походження (-11,9%).

Імпорт збільшився у категоріях «електричні машини» (+75%), «реактори ядерні, котли, машини» (+3%) та «палива мінеральні; нафта та продукти її переробки» (6,2%).

 

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 202 країн світу.
 

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