Фінансові новини
- |
- 15.04.25
- |
- 04:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна за два місяці скоротила експорт товарів на 13% - Держстат
23:27 14.04.2025 |
За підсумками січня - лютого 2025 року Україна експортувала товарів на 6,28 млрд дол. США, що на 13% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт товарів зріс на 12,3% - до 11,30 млрд дол. США.
Про це повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.
«За січень - лютий 2025 року експорт товарів становив 6 288,1 млн дол. США, або 87,0% порівняно із січнем - лютим 2024 року, імпорт - 11 302,5 млн дол., або 112,3%», - йдеться в повідомленні.
За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило 5,01 млрд дол.; рік тому воно також було негативним і становило за аналогічний період 2,84 млрд. дол.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за два місяці - 0,56 (у січні - лютому 2024 року - 0,72).
Серед груп товарів, експорт яких продемонстрував найбільше зростання, - електричні машини (+6,7%). Натомість у таких категоріях, як чорні метали та зернові культури, обсяги експорту скоротилися, відповідно, на 19,7% та 20,5%. Також негативну динаміку продемонстрували показники експорту жирів та олій тваринного або рослинного походження (-11,9%).
Імпорт збільшився у категоріях «електричні машини» (+75%), «реактори ядерні, котли, машини» (+3%) та «палива мінеральні; нафта та продукти її переробки» (6,2%).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 202 країн світу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія передала Україні ще $1 мільярд на оборону за рахунок заморожених активів РФ
|Трамп каже, що «не має нічого спільного» з війною Росії проти України
|Зеленський пояснив, чому ЗСУ не проводять великі операції з деокупації
|Мерц не відкидає перспективи поставок Україні ракет Taurus
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав законопроєкт про знижку в 50% штрафу ТЦК для ухилянтів
|Україна та Нідерланди планують посилити співпрацю в енергетиці
|Україна за два місяці скоротила експорт товарів на 13% - Держстат
|Україна створить єдину інфраструктуру для обробки й зберігання державних даних
|Українські бронемашини «Джура» та «Козак» вироблятимуть в Іспанії
|ОПЕК знизила прогноз попиту на нафту через митні війни
Бізнес
|DOGE Маска звільнив експертів NHTSA, які контролювали безпеку авто в Tesla
|ChatGPT тепер пам'ятає все! Нове оновлення дасть змогу ШІ враховувати всі бесіди, а не тільки активну
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+
|Adobe додає до Photoshop та Premiere Pro агентів штучного інтелекту
|BYD представила в Європі преміальний бренд Denza і модель Z9GT, яка розгортається на місці
|WSJ: ЄС побудує мережу ШІ-гігафабрик для конкуренції з Китаєм і США