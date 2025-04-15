Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна створить єдину інфраструктуру для обробки й зберігання державних даних

23:17 14.04.2025 |

Економіка, Україна

 

Національний координаційний центр кібербезпеки вирішив, що Україні потрібна єдина інфраструктура для обробки та зберігання державних даних. Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки й оборони (НКЦК - робочий орган РНБО).

Таке рішення ухвалили після двох руйнівних російських кібератак - на державні реєстри Міністерства юстиції та онлайн-системи Укрзалізниці.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко припускає, що кібервійна триватиме навіть у випадку закінчення активних бойових дій.

Тому за результатами засідання було ухвалено низку стратегічних рішень:

→ створення єдиної інфраструктури для обробки, передання та зберігання державних даних;

→ запровадження вимог до операторів, які надають послуги зберігання даних;

→ обов'язкове (але не виключне) розміщення резервних копій державних інформаційних ресурсів на території України;

→ забезпечення належного резервування критичних даних на національному рівні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес