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АНАЛІТИКА

Лідери грального бізнесу заробили торік ₴55,5 мільярда - Опендатабот

16:07 14.04.2025 |

Економіка

 

У 2024 році компанії-лідери грального бізнесу в Україні отримали 55,57 млрд грн доходу, на 1% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомив Опендатабот, передає Укрінформ.

«55,57 млрд грн сукупного доходу отримали компанії-лідери грального бізнесу України за 2024 рік. Це лише на 1% більше, ніж у 2023 році», - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, лише 6 з першої десятки компаній завершили рік з прибутком - загалом 4,34 млрд грн. У 2023 році усі 10 компаній були прибутковими та заробили 7,25 млрд грн.

На першому місці рейтингу букмекерська компанія та онлайн-казино «Фавбет». Її дохід за рік зріс удвічі - до 21,32 млрд грн, що становить 38% сукупного доходу лідерів ринку. Водночас прибуток компанії знизився на 20% - до 1,38 млрд грн.

Лідери грального бізнесу заробили торік &#8372;55,5 мільярда - Опендатабот

 

Рекордсменом за збільшенням доходу стала компанія «Нейтів АППС», яка заробила у 7,7 раза більше, ніж позаминулого року, - 4,68 млрд грн. Її прибуток теж зріс у 5,7 раза - до 139 млн грн.

За підсумками І кварталу 2025 року гральний бізнес сплатив 5,4 млрд грн податку до бюджету. Це на 20% більше, ніж у той самий період 2024 року, та у 143 рази більше, ніж 2021 року.
 

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