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Дефіцит кадрів полегшив пошук роботи людям старшого віку
11:50 14.04.2025 |
Через дефіцит кадрів знайти роботу людям старшого віку стало трохи легше. Особливо в робітничих професіях, логістиці та сфері обслуговування.
За її словами, за рік кількість вакансій для пенсіонерів зросла на 50%. Втім, це досі незначна частка всіх пропозицій. У лютому 2024 року була 4391 вакансія, у лютому 2025 року - 6150.
Найбільше вакансій для людей 50+ представлено у транспортній галузі, автобізнесі, виробництві, сфері обслуговування та медицині. Основні вимоги роботодавців до таких кандидатів - відповідний досвід, професійні навички, готовність до адаптації та проактивність.
"У 2021 році аналітики Work.ua провели опитування серед шукачів: чи стикалися вони з дискримінацією за віком під час працевлаштування? За результатами опитування, ейджизм зовсім не торкнувся лише однієї п'ятої опитуваних. А 78% респондентів зазначили, що так чи інакше зіштовхувались з віковою упередженістю. Причому ейджизм зачіпав не тільки кандидатів 40+, а й людей у віці 25-35 років. Хоча цей вік зазвичай не вважають "групою ризику", - зазначає Вікторія Білякова.
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