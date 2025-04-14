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АНАЛІТИКА

Дефіцит кадрів полегшив пошук роботи людям старшого віку

11:50 14.04.2025 |

Економіка

 

Через дефіцит кадрів знайти роботу людям старшого віку стало трохи легше. Особливо в робітничих професіях, логістиці та сфері обслуговування.

За її словами, за рік кількість вакансій для пенсіонерів зросла на 50%. Втім, це досі незначна частка всіх пропозицій. У лютому 2024 року була 4391 вакансія, у лютому 2025 року - 6150.

Найбільше вакансій для людей 50+ представлено у транспортній галузі, автобізнесі, виробництві, сфері обслуговування та медицині. Основні вимоги роботодавців до таких кандидатів - відповідний досвід, професійні навички, готовність до адаптації та проактивність.

"У 2021 році аналітики Work.ua провели опитування серед шукачів: чи стикалися вони з дискримінацією за віком під час працевлаштування? За результатами опитування, ейджизм зовсім не торкнувся лише однієї п'ятої опитуваних. А 78% респондентів зазначили, що так чи інакше зіштовхувались з віковою упередженістю. Причому ейджизм зачіпав не тільки кандидатів 40+, а й людей у віці 25-35 років. Хоча цей вік зазвичай не вважають "групою ризику", - зазначає Вікторія Білякова.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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