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АНАЛІТИКА

Україна тепер може самостійно виробляти системи ЗРК FrankenSAM

09:49 14.04.2025 |

Економіка

Україна тепер може самостійно виробляти системи ЗРК FrankenSAM

 

Україна здатна самостійно виробляти системи ЗРК у межах програми FrankenSAM.

Старший радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін підтвердив це під час брифінгу до Дня Зброяра, передає кореспондент "Межі".

За словами ексглави Мінстратегпрому, Україна отримала технічну документацію на ЗРК типу FrankenSAM і наразі здатна самостійно реалізовувати ці системи. "На частину цих проєктів технічна документація була передана українській стороні. Ми повністю спроможні реалізовувати ці проєкти своїми силами", - заявив Камишін.

Як відомо, програма FrankenSAM (поєднання слів Франкенштейн та "SAM" - зенітно-ракетна система англійською) була створена спільними зусиллями України та США з метою компенсувати дефіцит радянських ракет у зимовий період 2022-2023 років і захистити енергетичну інфраструктуру України. У межах програми було розроблено три типи ЗРК FrankenSAM - "малий", "середній" та "великий". Вони повинні були поєднати наявні в Україні радянські системи із західними ракетами. Детальніше про програму FrankenSAM читайте за посиланням.

На питання, чи будуть ці проєкти продуктивно розвиватися зі зміною влади у США, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін на брифінгу відповів наступне: "Частина проєктів FrankenSAM була реалізована у 2024 році. Техніка, яка модернізувалася або покращувалася - була модернізована, покращена і поставлена в Сили безпеки й оборони України. Частина проєктів ще триває. Був етап, коли була невеличка пауза. Вона була, напевно, технічною, але зараз "стопів" немає".
За матеріалами: mezha.media
 

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