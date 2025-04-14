Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна у 30 разів збільшила виробництво бронетехніки з 2022 року

09:15 14.04.2025 |

Економіка

 

У 2024 році український оборонно-промисловий комплекс у 30 разів наростив виробництво бронетехніки порівняно з 2022 роком. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

На брифінгу "Українська зброя 2024" міністр заявив, що у 2023 році виробництво бронемашин зросло в 10 разів, а у 2024-му - ще у 3 рази. Наразі в Україні активно виготовляють вітчизняні бронетранспортери БТР-4, які перебувають на озброєнні з 2014 року, а також бронемашини «Козак», що постійно модернізуються.

Компанія «Українська бронетехніка» планує випустити у 1,5 раза більше бронеавтомобілів «Новатор», ніж торік, а до кінця року ця кількість може зрости. У 2024-му також презентували нову машину «Варта 2» з бойовим модулем «СІЧ», який оснащений 30-мм гарматою, гранатометом та кулеметом.

Словом, міноборони допустило до використання евакуаційний бронеавтомобіль «Джура-ЕВАК», а влітку 2025 року Сили оборони отримають перші бронемашини Inguar-3, адаптовані за результатами бойових випробувань.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3879
  0,0152
 0,04
EUR
 1
 46,9153
  1,0738
 2,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес