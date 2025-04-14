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Христофор Колумб
Україна у 30 разів збільшила виробництво бронетехніки з 2022 року
09:15 14.04.2025 |
У 2024 році український оборонно-промисловий комплекс у 30 разів наростив виробництво бронетехніки порівняно з 2022 роком. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
На брифінгу "Українська зброя 2024" міністр заявив, що у 2023 році виробництво бронемашин зросло в 10 разів, а у 2024-му - ще у 3 рази. Наразі в Україні активно виготовляють вітчизняні бронетранспортери БТР-4, які перебувають на озброєнні з 2014 року, а також бронемашини «Козак», що постійно модернізуються.
Компанія «Українська бронетехніка» планує випустити у 1,5 раза більше бронеавтомобілів «Новатор», ніж торік, а до кінця року ця кількість може зрости. У 2024-му також презентували нову машину «Варта 2» з бойовим модулем «СІЧ», який оснащений 30-мм гарматою, гранатометом та кулеметом.
Словом, міноборони допустило до використання евакуаційний бронеавтомобіль «Джура-ЕВАК», а влітку 2025 року Сили оборони отримають перші бронемашини Inguar-3, адаптовані за результатами бойових випробувань.
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