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АНАЛІТИКА

Для розвитку ОПК цьогоріч має запрацювати програма фінансового лізингу - Сметанін

09:12 14.04.2025 |

Економіка

 

Цього року до фінансових програм сприяння розвитку вітчизняного ОПК має додатися механізм лізингу.

Про це під час брифінгу «Українська зброя 2024» у відповідь на питання Укрінформу розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

«На сьогодні у нас впроваджена програма пільгового кредитування під 5% річних, також ми днями спільно з Мінекономіки запустили грантову програму «Зроблено для перемоги». Наразі у роботі ще програма лізингу. Я сподіваюсь, що найближчими місяцями ми завершимо її підготовку. Таким чином, у нас буде три інструменти, які допоможуть збільшувати виробництво кратно щороку. Це те, чого не вистачало галузі багато років», - сказав Сметанін.

Він нагадав, що за програмою пільгового кредитування вже укладено 9 угод з виробниками військової техніки, 7 з яких - з початку 2025 року. Ця програма передбачає надання виробнику кредиту до 100 млн грн на оборотний капітал до 3 років під 5% річних та до 500 млн грн - на інвестиційні проєкти строком до 5 років.

Станом на квітень подано вже 50 заявок на участь у цій програмі.

«Програма працює лише четвертий місяць. Деякі механізми трішки складні для наших виробників, ми їх чуємо, ми працюємо над спрощенням цих процедур. Але при цьому вже 20% заявників отримали кошти. Перші угоди завжди довго оформлюються, далі, я думаю, наші виробники будуть швидше проходити усі погодження», - додав Сметанін.

Як повідомлялося, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством економіки України запустили програму підтримки українських виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки «Зроблено для перемоги». Підприємства можуть отримати до 8 мільйонів гривень для закупівлі обладнання на умовах співфінансування - 50% покриває держава, а 50% - виробники. Загалом на програму з державного бюджету буде спрямовано 1 млрд грн.
За матеріалами: Укрінформ
 

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