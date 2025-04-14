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АНАЛІТИКА

«Оборонка» дала третину росту українського ВВП у 2024 році – Сметанін

09:08 14.04.2025 |

Економіка

 

У 2024 році третину зростання українського валового внутрішнього продукту дав оборонно-промисловий комплекс країни. Про це, як передає кореспондент LIGA.net, розповів міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу "Українська зброя 2024".

За словами чиновника, у 2024-му ВВП України зріс на 3,9%, "оборонка" дала третину з цього росту - 1,27%.

Сметанін зауважив, що торік український ОПК продовжив зростати - збільшилися й спроможності виробництва озброєння та військової техніки у сім разів.

Якщо з 2022 на 2023 роки спроможність української "оборонки" зросла утричі, то у 2024 році вона збільшилася з $3 млрд до $20 млрд, додав міністр. Йдеться про здатність ОПК України виготовити озброєння та військової техніки всередині країни на цю суму.

Фактично у 2024 році українські виробники виготовили озброєння та техніки на $9 млрд, що втричі більше, аніж за рік до цього (у 2023-му було вироблено на $3 млрд, у 2022 році - на $1 млрд), додав посадовець.

Він зауважив, що Мінстратегпром уже бачить зростання на 2025-й - до кінця року анонсують спроможність виробити всередині України озброєння і військової техніки на $35 млрд.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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