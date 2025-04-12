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ДПС пропонує збільшити термін подання заяви для звільнення від сплати податків після демобілізації до 180 днів

23:25 11.04.2025 |

Економіка

 

Державна податкова служба України (ДПС) пропонує збільшити термін подання самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків після демобілізації з 10 до 180 днів, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

"Цього часу має бути достатньо, щоб наші захисники після демобілізації - особливо якщо потрібне лікування - змогли без зайвого стресу й поспіху зібрати та подати всі необхідні документи", - пояснив він в Телеграм-каналі в п'ятницю.

Кравченко нагадав, що діюче законодавство передбачає, що мобілізовані ФОП звільняються від сплати та подання звітності з ПДФО, єдиного податку (ЄП) та військового збору (ВЗ) на весь період служби. Для цього після демобілізації вони мають подати до податкової заяву та копію військового квитка або іншого документа про призов, але на це відводиться лише 10 днів.

За його словами, пропонується також чітко передбачити: авансові внески з ЄП та ВЗ не нараховуються мобілізованому ФОП, починаючи з місяця, в якому податковою отримано інформацію про мобілізацію, до місяця демобілізації.

Наголошується, що податки і штрафи, нараховані за цей період, мають бути скасовані. У випадку, якщо мобілізований ФОП не встиг виконати податкові обов'язки у визначені терміни чи не подав заяву - він може бути звільнений від відповідальності, якщо зробить це протягом 180 днів після скасування воєнного стану.

Разом з тим, податкові зобов'язання за період служби нараховуються в повному обсязі, якщо самозайнята особа не подала заяву та не скористалася правом на звільнення.

"Такі пропозиції суттєво покращать умови для мобілізованих ФОП. Вже опрацьовуємо їх разом із Мінфіном. Термін подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків має бути збільшений ", - додав Кравченко.

За його словами, поки не врегульовано питання на законодавчому рівні, ДПС вже запроваджує комплекс заходів для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОП та ветеранів. Для цього були створені регіональні робочі групи, які надаватимуть консультації. Регіони отримали переліки ФОП, яким нараховуються податки, але ймовірно вони не можуть виконувати свої податкові обов'язки.

"По кожному такому кейсу працюють окремо. Проводиться інвентаризація листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов'язань з дати їх мобілізації", - резюмували в ДПС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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