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АНАЛІТИКА

Держава законтрактувала тільки 10% обсягів вітчизняного виробництва засобів РЕБ через брак коштів - Камишін

23:08 11.04.2025 |

Економіка

 

За державний кошт вдалось законтрактувати тільки 10% обсягів вітчизняного виробництва засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) - через брак коштів держава залучає допомогу іноземних партнерів, повідомив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

"Нагадаю, що саме сектор РЕБ сьогодні законтрактований менше, ніж на 10%. Це значить, що ми можемо виробити в 10 разів більше. І ми сьогодні шукаємо, як залучити іноземні кошти наших партнерів, які закуповуючи в Україні, передають озброєння нашим же Збройним силам", - розповів Камишін на Business Wisdom Summit 2025 у п'ятницю.

За його словами, за різними оцінками в Україні вже виробляється близько 30-40% того чим воює фронт.

"Звичайно, нам треба більше, але сьогодні наша головна проблема вже у галузі не те, що ми не можемо виробити, а те, що у нас недостатньо коштів на закупівлю всього того, що ми можемо виробити", - сказав Камишін.

Раніше повідомлялось, що до створеної у межах формату "Рамштайн" нової ініціативи щодо підтримки радіоелектронної боротьби (РЕБ) приєдналися 11 держав, включно з Україною. Міністр оборони Рустем Умєров підкреслив, що коаліція дасть змогу координувати зусилля та комплексно реагувати на потреби Сил оборони. За його словами, вона покликана не лише задовольнити поточні потреби української армії в засобах РЕБ, а й закласти фундамент для довгострокового розвитку цих спроможностей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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