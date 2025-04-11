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В Україні зросла середня пенсія - оновлені дані
22:27 11.04.2025 |
Станом на 1 квітня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 341,11 грн, у працюючих пенсіонерів - 6 862,86 грн.
Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України, передає Укрінформ.
За інформацією ПФУ, станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,9 млн є працюючими особами.
Середній розмір пенсій в Україні на 1 квітня становить 6 341,11 (на 1 січня - 5 789,05 грн). У працюючих пенсіонерів - 6 862,86 грн (на 1 січня - 6 302,76 грн).
Більшість пенсіонерів - 56,5% - отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн. Зокрема, у 3,8% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 грн. Ще 32,3% отримують виплати від 3 001 до 4 000 грн, 20,4% пенсіонерів отримують пенсії від 4 001 до 5 000 грн.
Пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 грн призначена 28,9% українців. Понад 10 000 грн отримують 14,5% пенсіонерів.
Переважна більшість українських пенсіонерів (72,5%) отримують виплати, призначені за віком. Ще 15,2% - пенсії, призначені по інвалідності.
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