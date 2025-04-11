Українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до ₴8 мільйонів - Шмигаль

Українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 млн гривень на створення та розширення свого виробництва.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 11 квітня, передає Укрінформ із посиланням на його промову, опубліковану на Урядовому порталі.

"Продовжуємо розвивати програму грантів для бізнесу, який будує нові виробництва. Тепер українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 млн гривень на створення та розширення свого виробництва. Буде працювати механізм співфінансування 50 на 50. Якщо 8 млн грн гранту дає держава, то підприємець має теж інвестувати 8 млн грн. Для виробників компонентів безпілотників працюють ще кращі умови: 70% дає держава і лише 30% має інвестувати сам виробник", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що ініціативи є частиною програми "Зроблено для перемоги", на яку в бюджеті передбачено 1 млрд грн.