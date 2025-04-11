В Україні у березні зросли виторги від продажу підакцизних товарів

У березні 2025 року порівняно з лютим виторги від продажу алкогольних напоїв зросли на 17,9% та тютюнових виробів - на 18%.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

"У березні 2025 року український ринок підакцизних товарів демонструє позитивну тенденцію до зростання виторгів. Державна податкова служба фіксує зростання виторгів від продажу алкоголю, тютюну та пального, здійснених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій", - йдеться в повідомленні.

За даними ДПС, виторги від продажу алкогольних напоїв у березні склали 12,9 млрд грн, що на 17,9% (1,9 млрд грн) більше порівняно з лютим, коли показник становив 11 млрд гривень.

Суттєве зростання спостерігається також на ринку тютюнових виробів. У березні 2025 року виторг від їх продажу склав 11,4 млрд грн, що на 1,7 млрд грн (18%) перевищує показники лютого поточного року.

Позитивну динаміку демонструє і ринок пального. У березні 2025 року обсяг реалізованого палива досягнув 604,2 млн літрів, що на 9,6% вище за показник попереднього місяця.