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АНАЛІТИКА

Доходи місцевих бюджетів із початку року зросли на 18 мільярдів. У яких регіонах найбільші надходження

11:53 10.04.2025 |

Економіка

 

Упродовж першого кварталу 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 120 млрд грн, що на 18,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за I квартал 2025 року вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 18,1 % у порівнянні з I кварталом 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за перші три місяці року були:

* 63,9 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
* 19,8 млрд грн - єдиний податок;
* 10,4 млрд грн - податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
* 10,2 млрд грн - плата за землю;
* 7,8 млрд грн - акцизний податок;
* 2,6 млрд грн - податок на нерухоме майно.

Найбільший приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксували у Київській (+24,5%), Рівненській (+24,3%), Волинській (+23,5%), Хмельницькій (+23,4%) та Івано-Франківській (+23%) областях.

Це пов'язано переважно з внутрішнім переміщенням громадян та бізнесів із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими РФ.

Відповідно, найменший показник доходів спостерігається в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими, зокрема, в Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

Як повідомлялося, доходи загального фонду місцевих бюджетів у 2024 році становили 451 млрд грн, що на 2,1%, або на 9,1 мільярдів гривень більше, ніж у 2023 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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