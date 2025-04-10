Фінансові новини
- |
- 10.04.25
- |
- 12:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Доходи місцевих бюджетів із початку року зросли на 18 мільярдів. У яких регіонах найбільші надходження
11:53 10.04.2025 |
Упродовж першого кварталу 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 120 млрд грн, що на 18,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за I квартал 2025 року вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 18,1 % у порівнянні з I кварталом 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за перші три місяці року були:
* 63,9 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
* 19,8 млрд грн - єдиний податок;
* 10,4 млрд грн - податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
* 10,2 млрд грн - плата за землю;
* 7,8 млрд грн - акцизний податок;
* 2,6 млрд грн - податок на нерухоме майно.
Найбільший приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксували у Київській (+24,5%), Рівненській (+24,3%), Волинській (+23,5%), Хмельницькій (+23,4%) та Івано-Франківській (+23%) областях.
Це пов'язано переважно з внутрішнім переміщенням громадян та бізнесів із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими РФ.
Відповідно, найменший показник доходів спостерігається в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими, зокрема, в Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.
Як повідомлялося, доходи загального фонду місцевих бюджетів у 2024 році становили 451 млрд грн, що на 2,1%, або на 9,1 мільярдів гривень більше, ніж у 2023 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф
|Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський
|Зеленський назвав «хибним» підхід глави Мінфіну США до угоди про надра
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Єврокомісар Кос та прем'єр Шмигаль започаткують нове ділове партнерство Україна-ЄС
|Доходи місцевих бюджетів із початку року зросли на 18 мільярдів. У яких регіонах найбільші надходження
|Обсяг невчасно поставленої Міноборони зброї від початку року зріс на 13 мільярдів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.04.25
|Завершено перший в Україні проєкт оренди розмінувальної машини
|Голова Податкової служби заявив про зменшення кількості заблокованих накладних удвічі
|Жумаділов пояснив деякі кадрові зміни в АОЗ і уточнив, скільки людей працює у відділі стратегічних комунікацій
Бізнес
|У Великій Британії розробляють алгоритм «прогнозування вбивств» — The Guardian
|Вперше у світі: Китай налаштував ШІ з 1 млрд параметрів на квантовому комп'ютері
|Прискорить гаджети на 15%: TSMC створила «найдосконаліший у світі» 2-нм чип
|Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів
|Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
|Процесори AMD Instinct встановили новий рекорд серед суперкомп'ютерів