Обсяг невчасно поставленої Міноборони зброї від початку року зріс на 13 мільярдів

Обсяг простроченої дебіторської заборгованості Міністерства оборони за укладеними контрактами за напрямком закупівлі зброї від початку 2025 року зріс на 13 млрд грн.

Про це Міноборони повідомило у відповіді на запит ЕП.

Там зазначили, що станом на 1 січня 2024 року обсяг простроченої дебіторської заборгованості за контрактами на купівлю зброї становив 39,6 млрд грн. На 1 січня 2025 року він зріс до 45 млрд грн, а станом на 13 березня 2025 року (останні дані, якими володіло міністерство на момент відправки відповіді на запит) зріс до 58 млрд грн.

Міністерство уточнило, що обсяг заборгованості за контрактами, які укладав Департамент військово-технічної політики Міноборони скорочується. Якщо на початок 2024 року майже вся дебіторська заборгованість була за контрактами департаменту (39,2 млрд грн), то на 1 січня 2025 року вона становила 29,7 млрд грн (із 45 млрд грн загальної заборгованості), а на 13 березня - 29 млрд грн (із 58 млрд грн).

"Протягом 2024 року МОУ вдалося зменшити прострочену дебіторську заборгованість на 20%, що свідчить про активну роботу в цьому напрямі.

Зокрема, станом на березень 2025 року до національних та міжнародних судів було подано позовів на суму 12,8 млрд грн, вжито заходів щодо перегляду графіків постачання та узгодження нових строків з контрагентами", - повідомили в Міноборони.

Водночас дебіторська заборгованість за контрактами, які укладає ДМ "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) від початку 2025 року навпаки зросла - з 14,7 млрд грн до 28 млрд грн (з яких 13,3 млрд грн за контрактами, укладеними у 2024 році).

Іншими словами, за контрактами, які укладає АОЗ, накопичуються затримки із постачання озброєння.

ЕП також запитала в Міноборони щодо обсягу безнадійної дебіторської заборгованості за контрактами на закупівлю зброї - тобто, про обсяг прострочених контрактів, за якими вже не очікується надходження озброєння. Міноборони зазначило, що станом на 28 березня 2025 року та з початку повномасштабного вторгнення такої заборгованості у них немає.

"МОУ вживає заходів для захисту своїх інтересів у судах, і рішення про стягнення заборгованості", - йдеться у відповіді на запит.

Раніше співрозмовники ЕП у Міністерстві фінансів зазначали, що обсяг безнадійної заборгованості за контрактами МО наразі становить близько 50 млрд грн. Водночас співрозмовники у самому Міноборони не під запис вказували, що міністерство може просто не оперувати такими поняттями як "безнадійна заборгованість".

ЕП також запитала Міноборони щодо обсягу наближення видатків на придбання боєприпасів. За даними співрозмовників видання в уряді та парламенті, у перші місяці року Міноборони використала на закупівлю снарядів та іншого озброєння понад 200 млрд грн, які призначалися для оплати грошового забезпечення військовим наприкінці року.

У Міноборони відмовилися відповідати на це запитання, зазначивши, що така інформація належить до інформації з обмеженим доступом.