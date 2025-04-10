Фінансові новини
- |
- 10.04.25
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Завершено перший в Україні проєкт оренди розмінувальної машини
В Україні успішно завершено перший проєкт із використання орендованої роботизованої машини для гуманітарного розмінування, повідомив директор з розвитку бізнесу DOK-ING в Україні Северин Лубківський.
Згідно із повідомленням, машину MV-4 орендувала компанія SafeLane Global у межах тендеру Prozorro (MX25018H) для проведення технічного обстеження земельної ділянки в селі Безіменне (Миколаївська обл.). Упродовж трьох діб, 4-6 квітня 2025 року, MV-4 очистила 20,837 тис. кв. м території, здетонувала одну протипіхотну міну PMN-2 і виявила низку вибухонебезпечних предметів, серед яких дві міни POM-2, три реактивні снаряди калібру 220 мм, одна мінометна міна OF-49 калібру 120 мм і одна авіаційна ракета S5 калібру 57 мм.
Проєкт було реалізовано компанією DOK-ING у партнерстві з A3-Teх та SafeLane Global. Компанія "A3-Тех" повністю забезпечила реалізацію процесу - від організації оренди до логістики, підготовки машини до роботи та оперативної готовності до технічного обслуговування у разі потреби.
SafeLane Global високо оцінила продуктивність та ефективність машини MV-4 виробництва DOK-ING.
"Проєкт є доказом того, що перевірені технології та досвідчені партнери здатні забезпечити реальні результати в одному з найбільш нагальних напрямів відновлення України", - зауважили в SafeLane Global.
Директор з розвитку бізнесу DOK-ING в Україні Северин Лубківський зауважив, що проєкт наочно продемонстрував ефективність операційної моделі DOK-ING: передові технології, потужна локальна підтримка та співпраця з провідними гуманітарними операторами.
Він висловив надію, що успішна реалізація проєкту створить сильний прецедент для подальшого масштабування орендних механізованих рішень для розмінування в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф
|Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський
|Зеленський назвав «хибним» підхід глави Мінфіну США до угоди про надра
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Завершено перший в Україні проєкт оренди розмінувальної машини
|Голова Податкової служби заявив про зменшення кількості заблокованих накладних удвічі
|Жумаділов пояснив деякі кадрові зміни в АОЗ і уточнив, скільки людей працює у відділі стратегічних комунікацій
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
|Зеленський про експорт озброєння: Поки не закінчиться війна, працюємо тільки на Україну
|Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 мільйонів
Бізнес
|Прискорить гаджети на 15%: TSMC створила «найдосконаліший у світі» 2-нм чип
|Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів
|Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
|Процесори AMD Instinct встановили новий рекорд серед суперкомп'ютерів
|Audi припиняє експорт до США
|«Нас поглине спам». Запуск AI Overviews від Google обвалив трафік малих сайтів