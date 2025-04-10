Фінансові новини
- |
- 10.04.25
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голова Податкової служби заявив про зменшення кількості заблокованих накладних удвічі
09:31 10.04.2025 |
Від початку цього року в Україні вдвічі скоротилася кількість заблокованих накладних. Так, у січні 2025 року було 0,76%, а станом на квітень - 0,37%.
Про це повідомив голова Держподаткової Руслан Кравченко.
"Щоб максимально допомогти бізнесу в цих питаннях створили 29 консультаційних центрів у кожному регіоні. В кожному з них підприємці можуть отримати роз'яснення щодо критеріїв ризиковості, правильності подання документів і механізму розблокування накладних", - нагадав Кравченко.
Він також відзвітував про те, що жодної заблокованої накладної не було в Західному міжрегіональному управлінні Держподаткової по роботі з великими платниками податків.
Окрім того, з категорії ризикових з початку року вивели 11,4 тис. підприємств, і наразі в цій категорії залишаються 16 тис. підприємств.
Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба посилює контроль за продавцями товарів через інтернет, але за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках штрафи не передбачені.
До того стало відомо, що в січні-лютому 2025 року лідерами у сплаті податків стали підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф
|Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський
|Зеленський назвав «хибним» підхід глави Мінфіну США до угоди про надра
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Завершено перший в Україні проєкт оренди розмінувальної машини
|Голова Податкової служби заявив про зменшення кількості заблокованих накладних удвічі
|Жумаділов пояснив деякі кадрові зміни в АОЗ і уточнив, скільки людей працює у відділі стратегічних комунікацій
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
|Зеленський про експорт озброєння: Поки не закінчиться війна, працюємо тільки на Україну
|Україна та Японія підписали грантову угоду на $58 мільйонів
Бізнес
|Прискорить гаджети на 15%: TSMC створила «найдосконаліший у світі» 2-нм чип
|Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів
|Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
|Процесори AMD Instinct встановили новий рекорд серед суперкомп'ютерів
|Audi припиняє експорт до США
|«Нас поглине спам». Запуск AI Overviews від Google обвалив трафік малих сайтів