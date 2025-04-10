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АНАЛІТИКА

Голова Податкової служби заявив про зменшення кількості заблокованих накладних удвічі

09:31 10.04.2025 |

Економіка

 

Від початку цього року в Україні вдвічі скоротилася кількість заблокованих накладних. Так, у січні 2025 року було 0,76%, а станом на квітень - 0,37%.

Про це повідомив голова Держподаткової Руслан Кравченко.

"Щоб максимально допомогти бізнесу в цих питаннях створили 29 консультаційних центрів у кожному регіоні. В кожному з них підприємці можуть отримати роз'яснення щодо критеріїв ризиковості, правильності подання документів і механізму розблокування накладних", - нагадав Кравченко.

Він також відзвітував про те, що жодної заблокованої накладної не було в Західному міжрегіональному управлінні Держподаткової по роботі з великими платниками податків.

Окрім того, з категорії ризикових з початку року вивели 11,4 тис. підприємств, і наразі в цій категорії залишаються 16 тис. підприємств.

Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба посилює контроль за продавцями товарів через інтернет, але за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках штрафи не передбачені.

До того стало відомо, що в січні-лютому 2025 року лідерами у сплаті податків стали підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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