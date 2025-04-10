Жумаділов пояснив деякі кадрові зміни в АОЗ і уточнив, скільки людей працює у відділі стратегічних комунікацій

У департаменті стратегічних комунікацій Агентства оборонних закупівель працюють не тільки люди, які ведуть публічну комунікацію Про це на запитання Радіо Свобода заявив директор АОЗ Арсен Жумаділов під час спілкування із журналістами.

Напередодні журналістка «Цензор.НЕТ» та членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко написала допис, у якому серед іншого зазначила, що «у департаменті стратегічних комунікацій АОЗ 23 людини (з них 8 по взаємодії з міжнародними лідерами), а в відділі закупівель - 13 і відділі супроводу договорів - 22».

«Може, воно все і не працює через це?», запитала журналістка.

За словами очільника АОЗ, в департамент стратегічних комунікацій входять не тільки публічні комунікації, а й, наприклад, міжнародний відділ, який раніше був окремим підрозділом і нараховував 17 людей. Тому, як зауважив Жумаділов, нині Агенція навпаки оптимізувала та скоротила відповідні структурні підрозділи, вивівши їх в один департамент.

«Об'єднали це в межах однієї логіки», - зазначив директор АОЗ. І ця логіка передбачає, що Агенція не може по-різному комунікувати як всередині країни, так і назовні, тому створили департамент стратегічних комунікацій, де «сукупна кількість людей є меншою, ніж та кількість людей, яка ці функції виконувала в межах попередньої штатної структури», сказав Жумаділов.

Він також зазначив, що люди не були скорочені, а все відбулося в рамках штатної реорганізації і працівникам було запропоновано перейти на інші посади. Станом на зараз у відділі стратегічних комунікацій в АОЗ працює менше 10 людей, зауважив Жумаділов.

Також він прокоментував кількість людей, які працюють у відділі закупівель. За даними журналістки Тетяни Ніколаєнко, нині там 13 людей.

За словами Жумаділова, згаданий відділ - «це відділ, по суті, тендеру». Водночас, він запевнив, що загальна кількість людей, залучених до закупівель - близько сотні працівників.

«Якщо взяти всі структурні підрозділи, які зараз у нас займаються або займатимуться закупівлями, а це і точніше управління категорійного менеджменту, управління уповноважених осіб, закупівлі, контракт-менеджмент, логістика, техінспекція, це шість структурних підрозділів. Загальна кількість людей, які займаються закупівлями, складає орієнтовно 100+», - зауважив Жумаділов.

На запитання журналістки про переформатування Агенції та звільнення працівників, про що раніше писали медіа, Жумаділов зазначив - більше сотні людей отримали попередження про звільнення і це формальна вимога законодавства.

«Коли ми робимо реорганізацію, для того, щоб перевести в новий структурний підрозділ, ми робимо дві речі: даємо попередження про звільнення і пропозицію про обіймання нової посади в межах нового структурного підрозділу», - сказав директор АОЗ.

Але пропозиції нових посад отримали не усі - є люди, з якими нова команда не готова працювати. Зокрема, коли працівники «не розуміють свій функціонал і виконують його неналежно».

Нині в Агенції відбуваються «певні звільнення, але це не масово, всі ключові процеси виконуються», каже її очільник і додає - людей, які самі звільнилися з АОЗ через розбіжності в цінностях - одиниці.

Арсен Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель на початку березня 2025 року. До цього він був керівником Державного оператора тилу.

З 24 січня Жумадіов тимчасово очолював АОЗ. Це сталося після того, як Міноборони вирішило не продовжувати контракт із директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

Агенцію оборонних закупівель Міноборони запустили влітку 2022 року. Вона займається закупівлею озброєння.