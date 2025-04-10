Зеленський про експорт озброєння: Поки не закінчиться війна, працюємо тільки на Україну

Усі спільні заводи з країнами-партнерами з виробництва озброєнь будуть до завершення війни з РФ створені виключно в Україні і працювати лише на Україну, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Це позиція наша: поки не закінчиться війна, ми все відкриваємо в Україні і працюємо тільки на Україну. А потім, коли будуть відкриватися в інших країнах, вони будуть працювати вже на ринок, але в України буде відповідне право першої руки, тому що в наших сховищах має бути достатньо відповідних дронів", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

За його словами, Україна вже має кілька пропозицій від інших країн, де готові відкривати заводи тих чи інших компаній з виробництва українських дронів різного типу: морські, далекобійні тощо. "У нас є бажання. Це домовленості вже, але вони теоретичні, тому що відповідні договори не підписані. Ми їх не можемо підписати (до закінчення війни - ІФ-У)", - пояснив президент.

При цьому він відзначив, що в Україні є десятки компаній, які з'явилися під час війни та які після неї вийдуть на світовий ринок.

"Загалом 200 компаній у цьому напрямі будуть жити своїм життям і це нормально. Але є принципи. Сьогодні є, наприклад, західні представники інвестують в наші лінії виробництва тут. І ми домовляємося з відкриттям ліній виробництва західних компаній в Україні. Сьогодні так. І їх заводи в тому чи іншому вигляді відкриваються у нас. Тому що це найпростіша логістика. Бо їх завод відкрився - броньована техніка або артилерія тут виробляється. І, що важливо, вона тут відновлюється... І зараз воно все будується", - розповів Зеленський.

Президент відзначив, що це компанії з країн Балтії (першою з яких була Литва), Норвегії, Данії. "Є великий запит із Близького Сходу. Але подивимося. До речі, Катар, Емірати і Саудівська Аравія - всі три країни говорять про свій інтерес у відкритті відповідних заводів. Вони всі знають, що ми в час війни ніде нічого не відкриємо. Є дві країни, які мали неофіційні прямі домовленості і почали будувати заводи в своїх країнах під час війни - ми їх закрили. Вони зможуть відновити будівництво, коли війна закінчиться" , - розповів він.

За словами Зеленського, він також обговорював цю тему з президентом США Дональдом Трампом, оскільки ця тема цікавить також і США. "І ми обговорювали це питання, тому що США говорили, що якщо є така кількість і далекобійність зростає. Бельгійці хочуть також - ми проговорювали з прем'єр-міністром, ми показали йому наш далекобійний виріб на три тисячі кілометрів. У нього була можливість його побачити. Усі ставлять питання: чи буде в якийсь момент крок, що безпілотні формати замінять дороговартісні літаки. Я знаю, що наші компанії точно будуть працювати над розвитком своєї продукції", - розповів він.