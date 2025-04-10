Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський про експорт озброєння: Поки не закінчиться війна, працюємо тільки на Україну

23:35 09.04.2025 |

Економіка

 

Усі спільні заводи з країнами-партнерами з виробництва озброєнь будуть до завершення війни з РФ створені виключно в Україні і працювати лише на Україну, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Це позиція наша: поки не закінчиться війна, ми все відкриваємо в Україні і працюємо тільки на Україну. А потім, коли будуть відкриватися в інших країнах, вони будуть працювати вже на ринок, але в України буде відповідне право першої руки, тому що в наших сховищах має бути достатньо відповідних дронів", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

За його словами, Україна вже має кілька пропозицій від інших країн, де готові відкривати заводи тих чи інших компаній з виробництва українських дронів різного типу: морські, далекобійні тощо. "У нас є бажання. Це домовленості вже, але вони теоретичні, тому що відповідні договори не підписані. Ми їх не можемо підписати (до закінчення війни - ІФ-У)", - пояснив президент.

При цьому він відзначив, що в Україні є десятки компаній, які з'явилися під час війни та які після неї вийдуть на світовий ринок.

"Загалом 200 компаній у цьому напрямі будуть жити своїм життям і це нормально. Але є принципи. Сьогодні є, наприклад, західні представники інвестують в наші лінії виробництва тут. І ми домовляємося з відкриттям ліній виробництва західних компаній в Україні. Сьогодні так. І їх заводи в тому чи іншому вигляді відкриваються у нас. Тому що це найпростіша логістика. Бо їх завод відкрився - броньована техніка або артилерія тут виробляється. І, що важливо, вона тут відновлюється... І зараз воно все будується", - розповів Зеленський.

Президент відзначив, що це компанії з країн Балтії (першою з яких була Литва), Норвегії, Данії. "Є великий запит із Близького Сходу. Але подивимося. До речі, Катар, Емірати і Саудівська Аравія - всі три країни говорять про свій інтерес у відкритті відповідних заводів. Вони всі знають, що ми в час війни ніде нічого не відкриємо. Є дві країни, які мали неофіційні прямі домовленості і почали будувати заводи в своїх країнах під час війни - ми їх закрили. Вони зможуть відновити будівництво, коли війна закінчиться" , - розповів він.

За словами Зеленського, він також обговорював цю тему з президентом США Дональдом Трампом, оскільки ця тема цікавить також і США. "І ми обговорювали це питання, тому що США говорили, що якщо є така кількість і далекобійність зростає. Бельгійці хочуть також - ми проговорювали з прем'єр-міністром, ми показали йому наш далекобійний виріб на три тисячі кілометрів. У нього була можливість його побачити. Усі ставлять питання: чи буде в якийсь момент крок, що безпілотні формати замінять дороговартісні літаки. Я знаю, що наші компанії точно будуть працювати над розвитком своєї продукції", - розповів він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2751
  0,1011
 0,25
EUR
 1
 45,5471
  0,5213
 1,16

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7453  0,11 0,28 41,3693  0,06 0,16
EUR 44,9297  0,25 0,56 45,7297  0,24 0,52

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,13 0,32 41,2900  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес