Каллас розповіла, коли ЄС надасть Україні ще 2,1 млрд євро доходів від активів РФ

Євросоюз надасть понад два мільярди євро доходу від заморожених активів РФ, які буде використано для підтримки України, заявила високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

«Ми прагнемо, щоб другий транш - 2,1 млрд євро - надійшов поетапно, починаючи з кінця цього місяця», - сказала вона на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

За її словами, більша частина цієї суми піде на підтримку української оборонної промисловості.

У Єврокомісії повідомили, що цього тижня ЄС отримає 2,1 мільярда євро у вигляді непередбачених прибутків, отриманих від знерухомлених активів Російського центробанку, що зберігаються в центральних депозитаріях. Отримання цієї суми стане другим переказом такого роду після першого траншу, наданого в липні 2024 року. Він покриває доходи, накопичені протягом другої половини 2024 року.

Раніше 9 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Євросоюз перерахував Україні третій транш у розмірі 1-го мільярда євро в межах ініціативи «Надзвичайного кредиту на підтримку України»(ERA). За його словами, кошти надійшли в межах механізму G7 і були забезпечені доходами від заморожених російських активів. Їх спрямують на пріоритетні видатки державного бюджету України.

ERA є ініціативою «Групи семи» і передбачає передачу Україні 50 мільярдів доларів, з яких 20 мільярдів надає Європейський союз. Загалом у межах програми європейські союзники вже надали Україні 5 мільярдів євро.