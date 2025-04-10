Шмигаль розповів про «червоні лінії» щодо угоди про копалини зі США

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна веде переговори зі Сполученими Штатами щодо угоди про корисні копалини, але має чіткі «червоні лінії», які не може перетинати. Про це він сказав під час підсумкової пресконференції в Брюсселі за результатами Ради асоціації Україна-ЄС.

«Перш за все, це наша Конституція. По-друге, це наші європейські прагнення і наші європейські зобовʼязання. Отже, це ще одна, червона лінія - міжнародне законодавство. Ми також розуміємо, що це має бути партнерська угода, тобто на рівних умовах для обох сторін», - наголосив Шмигаль.

Прем'єр додав, що Україна вже формує спеціальну технічну делегацію й залучила міжнародні юридичні компанії. Найближчими днями українська делегація разом із юристами вирушить до США для участі у технічних переговорах.

«Я думаю, що технічні переговори пройдуть цими вихідними, наступного тижня, тоді ми побачимо результати після цих переговорів... Ми досить оптимістичні, тому що ми повинні знайти рішення, як укласти цю угоду, угоду про партнерство в прямому сенсі», - зазначив Шмигаль.

Минулого тижня голова МЗС України Андрій Сибіга уточнив, що угода про копалини аналізується на відповідність законодавству України, тому що «ця угода має відповідати інтересам обидвох країн, і у нас є своє законодавство». Зокрема, зазначав міністр, документ не може суперечити євроінтеграційному курсу України.

30 березня президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський намагається вийти з угоди щодо корисних копалин, і попередив, що у такому разі на нього чекатимуть «великі проблеми».

За даними агенції Bloomberg, Україна запропонує внести зміни до нового проєкту угоди про корисні копалини, зокрема обіцянку збільшити інвестиції США.

24 березня президент США Дональд Трамп заявив, що очікує, що незабаром буде підписано угоду з Україною щодо корисних копалин. Згодом український президент Володимир Зеленський підтвердив, що США готують новий проєкт угоди. За його словами, американська сторона запропонувала Києву «одразу велику угоду».

Газета Financial Times й агентство Bloomberg, які ознайомились із новим проєктом угоди, повідомили, що Сполучені Штати наполягають на укладенні нової угоди з Україною, яка поширюватиметься на всі природні ресурси, включаючи нафту й газ, а також основні енергетичні активи країни.

Як зазначає FT, у цій угоді США не пропонують Києву жодних гарантій безпеки. Попередня версія угоди також не містила тих гарантій безпеки для України, на яких наполягав Зеленський.

Перед цим у березні Україна і США домовилися укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Спроби підписати угоду провалилися 28 лютого після суперечки між Трампом і Зеленським у Білому домі.