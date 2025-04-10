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Агенція оборонних закупівель цьогоріч уже уклала контрактів на понад ₴200 мільярдів - Умєров
22:55 09.04.2025 |
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України у першому кварталі 2025 року уклала контрактів на понад ₴200 мільярдів.
Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
«У першому кварталі 2025 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контрактів на понад ₴200 мільярдів. Фокус - на технологіях, які дають результат уже сьогодні», - зазначив Умєров.
За його інформацією, за напрямками «безпілотники», «РЕБ», «наземні роботизовані комплекси» вже підписано 279 контрактів на ₴77,2 мільярда. Також тривають системні закупівлі артилерійських снарядів та мінометних пострілів. Крім того, для бригад першої лінії у першому кварталі поточного року спрямовано ₴12,3 мільярда на дрони, засоби РЕБ, транспорт для мобільних груп, повідомив Умєров.
За словами міністра, паралельно Міноборони вдосконалює саму систему закупівель. «Наша мета - максимальна прозорість і максимальна ефективність: щоб військо отримувало найкраще; виробники мали чіткі, передбачувані умови для розвитку», - запевнив він.
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