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АНАЛІТИКА

В Україні зросло виробництво чавуну, сталі та прокату

17:03 09.04.2025 |

Економіка

 

У січні-березні 2025 року українські металурги наростили обсяги виробництва.

Про це повідомляє "Укрметалургпром".

Зазначається ,що чавуну виплавили 1,70 млн тонн, що на 7,2% більше, ніж торік. Сталеве виробництво зросло на 2,7% - до 1,73 млн тонн. Прокат додав 3,3% і досяг 1,44 млн тонн.

У березні виплавка чавуну склала 563 200 тонн - на 4,6% більше, ніж за той самий місяць 2024 року, і на 3,5% більше, ніж у лютому 2025-го.

Водночас виробництво сталі у березні впало до 550 500 тонн - це мінус 9,9% у річному вимірі і 3,7% - у порівнянні з лютим. Прокат також показав спад до 478 400 тонн - на 2,1% менше, ніж торік у березні. Але в порівнянні з лютим був незначний приріст - 0,3%.

За матеріалами: Економічна правда
 

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