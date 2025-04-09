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Обсяг українського експорту товарів в грошовому вираженні в І кв-2025 спав на 1%, імпорт зріс на 15,6% - ДМС
16:37 09.04.2025 |
Експорт товарів з України у січні-березні 2025 року зменшився на 1% порівняно з показниками 2024 року - до $9,9млрд, а імпорт збільшився із $16 млрд до $18,5 млрд, повідомила Державна митна служба в середу.
"Водночас оподаткований імпорт склав $13,9 млрд, що становить 75% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-березні 2025 року склало $0,5/кг", - уточнюється в її Телеграм-каналі.
Зазначається, що найбільше товарів постачили до України Китай - на $3,9 млрд, Польща - на $1,7 млрд і Німеччина - на $1,5 млрд.
Експорт товарів з України переважно йшов до Польщі - на $1,1 млрд, Італії - на $680 млн та Іспанії - на $650 млн.
У загальних обсягах імпортованих у січні-березні 2025 року товарів 68% склали такі категорії: машини, устаткування та транспорт - $6,8 млрд (при митному оформленні бюджету сплачено 42,3 млрд грн, або 27% надходжень митних платежів), продукція хімпромисловості - $3,2 млрд (сплачено 25,5 млрд грн, або 16% надходжень) та паливно-енергетичні - $2,5 млрд (43,6 млрд грн, 28% відповідно).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари ($5,8 млрд), метали та вироби з них ($1,1 млрд), машини, устаткування та транспорт ($882 млн).
В ДМС додали, що за перші три місяці 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 81,2 млн грн.
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